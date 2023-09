"Parco, ciclabili e Pnrr" Cna chiede una svolta

La direzione e i rappresentanti della Cna comunale di Ravenna hanno incontrato l’assessore al turismo, Giacomo Costantini, per un confronto sulla stagione estiva in corso, che ha scontato il crollo di immagine dovuto all’alluvione di maggio, nonostante la campagna di comunicazione regionale e comunale.

"Per il Parco Marittimo – sottolinea il presidente Cna Ravenna ,Marcello Monte – è necessario proseguire il confronto, finita la stagione estiva, sui temi della viabilità, dei parcheggi ed in generale della manutenzioni dei lidi".

" Il turismo ravennate è composto da vari prodotti: cultura e città d’arte, balneare, crociere, slow tourism e turismo ambientale - hanno sottolineato i rappresentanti dell’associazione. Su questi ultimi due prodotti è importante il progetto Pnrr per la realizzazione della ciclabile Ravenna – Porto Corsini e auspichiamo venga mantenuto".

"Una riflessione su Ravenna Città d’arte – prosegue il Presidente - che continua a riscuotere successo ma ha ancora tante potenzialità da esprimere e su cui occorre continuare a investire in termini di promozione e valorizzazione. Siamo soddisfatti anche per il successo di Ravenna Bella di Sera grazie alle iniziative del Comitato Spasso in Ravenna e dall’Amministrazione che hanno reso vivo e animato il centro."

Una prima analisi dei dati turistici dei primi sette mesi del 2023 evidenzia un’estate difficile per il balneare, in crescita invece per crociere e città d’arte, rimarcando, quindi, l’importanza della ricerca di esperienze e valori a cui il sistema delle imprese artigiane - dall’alimentare all’artistico, ai servizi e alla ricettività alberghiera e extra alberghiera - può dare risposta, opportunamente messe in rete. "Nei prossimi mesi – aggiunge Monte – ci vogliamo confrontare con le Istituzioni per analizzare la stagione, valutare le tendenze a livello internazionale, costruire e rafforzare prodotti e azioni nuove e, al contempo, ripensare e rilanciare quei settori più maturi che rappresentano ancora tanto per il territorio."

Le crociere, inoltre, rappresentano un volano per tutto il territorio ed evidenziano l’importanza di un sistema di servizi efficiente. A dimostrazione di ciò, al 31 luglio a fronte di 50 attracchi Coerbus, il consorzio del trasporto persone romagnolo, ha utilizzato 650 mezzi per svolgere i servizi di transfer legati al terminal. È stata anche implementata la collaborazione con Ravenna Incoming, grazie al lavoro di coordinamento svolto dalla CNA di Ravenna, che ha permesso di dare risposte ai croceristi che soggiornano in città con 65 navette che stanno garantendo un servizio per il terminal. Una mole di lavoro che ha anche portato alla richiesta di aumentare le licenze di taxi di 6 unità".