Parco del Delta, ecco i progetti

Diversi gli interventi di tutela ambientale del territorio finanziati con risorse del Pnrr: ‘Cammini siti Unesco e strutture museali’, Ca’ Aie, museo delle Pinete e museo NatuRa di Sant’Alberto, percorsi natura e potenziamento di siti naturalistici nelle stazioni ravennati del Parco del Delta del Po, della stazione Pineta di San Vitale e piallasse Ravenna. Per il patrimonio storico e culturale, si citano gli interventi di miglioramento dell’accessibilità di Mar e Classense. Per quest’ultima, l’importante intervento di restauro, rifunzionalizzazione e consolidamento costerà di 868.746 euro finanziati in parte dal Pnrr (362.354 euro) e in parte con risorse comunali (506.392 euro) e riguarda, in particolare, l’estensione anche al secondo piano della scala esistente tra il chiostro maggiore e il primo piano, lato Largo Chartes, al fine di abbattere le barriere architettoniche che impediscono ai disabili

di raggiungere il secondo piano dove si trovano le sale storiche della biblioteca. Ciò avverrà tramite la realizzazione di un nuovo blocco scala comprensivo di ascensore sul prospetto lato Largo Chartres.