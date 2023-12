"Parco del Loto, in sordina i risultati dell’indagine"

"Un passaggio in consulta, per comunicare i risultati dell’indagine condotta sul lago interno al parco del Loto sarebbe stato sicuramente opportuno". Anna Baraldi, ex consigliere della consulta di Lugo Centro non ce la fa a tacere, dopo la lunga battaglia condotta per ripristinare la fioritura del loto nel parco che ne porta il nome. Le sue riflessioni ora si concentrano sulle modalità scelte per comunicare i risultati dell’indagine affidata agli esperti del laboratorio di ecologia acquatica dell’Università di Parma, Marco Bartoli e Rossano Bolpagni, per identificare il problema che ha portato alla graduale scomparsa della fioritura, un tempo particolarmente importante. "Offrire i risultati di quell’indagine durante un incontro organizzato quasi in sordina è un modo decisamente insufficiente per promuovere la diffusione dei dati – sottolinea. "L’argomento è stato più volte trattato durante gli incontri in consulta e per questo ritengo sarebbe stato il caso di convocarla per una riunione dedicata. Ma – continua – come al solito si tende a sottovalutare l’importanza di quell’area. Se nel 2017-2018 l’amministrazione non avesse negato i problemi che stavano già emergendo, resi evidenti dalla sparizione graduale dei fiori, probabilmente non sarebbe stato necessario neppure affidare queste indagini che già Andrea Gallamini, nipote del proprietario che ha venduto il parco al comune, si era detto disponibile ad effettuare gratuitamente. In realtà – prosegue Baraldi – lui stesso aveva già identificato delle soluzioni che appaiono simili a quelle ora proposte".

L’attenzione di Baraldi ora si concentra su tempistiche e costi. "Nel corso dell’incontro non sono stati resi noti né i costi dell’ operazione proposta, vale a dire l’inserimento di nuove piante in appositi contenitori, ancorati al fondo del lago, e neppure le tempistiche entro le quali procedere. Sono dati che dovrebbero essere comunicati. Il Parco del Loto è una delle aree verdi più belle della città ma anche è evidente il degrado che imperversa. Oltre alla sparizione del loto, dobbiamo fare i conti con i fenomeni di vandalismo che nel tempo hanno determinato addirittura la sparizione delle torrette di avvistamento dedicate al birdwatching. Poi – conclude – si evidenziano nel tempo anche altre problematiche. Una cittadina è rimasta bloccata al suo interno perché non c’è modo di uscire in modo autonomo. Sarebbe opportuno pensare a delle soluzioni in grado di risolvere questa difficoltà". Una ipotesi pare essere già al vaglio dell’amministrazione. "Abbiamo già avuto modo di chiedere un preventivo di spesa per dotare il parco di un pulsante che consente di aprire il cancello dall’interno quando chiuso – spiega l’assessora all’ambiente, Maria Pia Galletti – come già succede al cimitero. Abbiamo pensato anche di dotare il parco di segnali sonori che ne indichino la chiusura. Stiamo valutando entrambe anche in prospettiva, quando sarà oggettivamente sempre più difficile individuare dei volontari disposti, come succede ora, ad aprirne e chiuderne ogni giorno i cancelli".

Monia Savioli