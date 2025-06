"Parco del loto zona di riequilibrio ecologico"

Il parco del Loto di Lugo torna nel dibattito politico all’interno del consiglio comunale con l’interrogazione di Fratelli d’Italia riguardo allo stato di manutenzione e valorizzazione. "Il parco del Loto rappresenta un patrimonio ambientale e culturale che merita maggiore attenzione – dichiarano i consiglieri di FdI Gian Marco Grandi, Elena Borrelli e Domenico Ferri –. È un luogo frequentato da famiglie, studenti e anziani e ha un potenziale importante anche sotto il profilo educativo e ambientale". I consiglieri di opposizione denunciano le criticità: la manutenzione del verde e la cura delle piante, la pulizia delle acque e la fruibilità degli spazi. "La stagione di fioritura del 2024 è stata giudicata più magra del solito – continuano i consiglieri –, segnalando una scarsa attenzione alla salute del lago e delle sue piante". Nell’interrogazione si chiede all’Amministrazione comunale quali siano stati gli interventi di manutenzione effettuati negli ultimi 24 mesi; se sia stato elaborato un piano di valorizzazione del parco, eventualmente in collaborazione con associazioni, scuole o enti ambientali; quali risorse economiche siano state stanziate o si intendano stanziare per la cura del parco del Loto e delle sue piante acquatiche. "Numerosi cittadini hanno espresso preoccupazione per lo stato di abbandono percepito – prosegue la nota –. Riteniamo che la cura e promozione del patrimonio ambientale sia funzionale per creare spazi sicuri e accoglienti".

"Il parco del Loto – spiega l’assessore alle Aree verdi, Fausto Bordini – ha un grande valore naturalistico, perché così è stato voluto dal Comune di Lugo. Come tutti sanno prima era una cava. È una zona di riequilibrio ecologico, quindi non tutte le aree vengono gestite come fossero un parco urbano, con sfalci frequenti, perché lo scopo è quello di avere alcune zone il più naturali possibile". Il lago, che una volta nei mesi estivi aveva una copertura di fiori di loto quasi completa, è da qualche anno che non si presenta più nel massimo del suo splendore. "In questo caso la risposta è quella che ci diedero lo scorso anno i ricercatori di Parma che avevamo incaricato di indagarne le cause – continua l’assessore –. Siamo in presenza di uno stagno, non di un lago fluviale e il non ricambio di acqua fa sì che proprio le parti delle piante che si seccano e poi marciscono sul fondo, tolgano l’ossigeno necessario per la loro vita". Sulla gestione del parco: "Svolgiamo spesso eventi e laboratori di divulgazione, che vanno sempre tutti esauriti. A breve partirà un corso per insegnanti per renderli autonomi nella spiegazione delle eccellenze del parco".

Matteo Bondi