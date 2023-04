Parco della Pace, quanta incuria "Luogo abbandonato e poco noto"

"Il Parco della Pace – luogo simbolo degli anni ’80 – non è conosciuto ed è lasciato in stato di abbandono". L’accusa è di Mariella Busi De Logu per l’Associazione DisORDINE. Perché queste parole?

Nella notte del 15 aprile, il parco "ha subito atti di vandalismo – ricorda De Logu – che hanno danneggiato la fontana a mosaico "Le chaos et la source de vie" dell’artista belga Claude Rahir.

De Logu contesta le dichiarazioni sull’episodio dell’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia: "Al gentile assessore – aggiunge – vorrei consigliare di proporre un’indagine conoscitiva per rendersi conto di quante e quanti ravennati sono a conoscenza di avere nella loro città il Parco della Pace Il Parco si trova a circa un chilometro dal centro della città. È circondato da edifici scolastici e da abitazioni".

Insomma, a dire di De Logu "potrebbe essere un luogo ricco di iniziative culturali e artistiche. Invece – prosegue – niente di niente. Il nulla, l’abbandono, il vuoto e l’assenza".

Da tempo, al mattino, De Logu va spesso in questo parco "e in perfetta solitudine, mi siedo in una panchina - quelle verdi di una volta - nel bordo dell’Albero della Vita, mosaico pavimentale di Mimmo Paladino e ne controllo le perdite. È in condizioni pietose, parti di mosaico sono letteralmente sparite, si sono formati spazi vuoti che rivelano il terreno sottostante". Da questa osservazione quasi quotidiana, ha avuto origine "L’eleganza dell’essere distesi" evento "che ho realizzato per la Biennale di Mosaico Contemporaneo con la collaborazione di amiche e amici artisti e con la partecipazione delle e degli studenti della 5A, 5ART,4B del Liceo Classico Dante Alighieri. Come se ne esce? Cosa si può fare per recuperare quest’area?

Per ridare vita al Parco della Pace "credo sia necessario ripartire proprio da qui, dal coinvolgimento di ragazze e ragazzi in azioni, eventi, lezioni all’aperto, dove le grandi opere conversano con alberi maestosi".