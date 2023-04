Parco della Salina, il bilancio 2022 chiude in attivo di 32mila euro

Con voto favorevole e unanime il bilancio consuntivo 2022 del Parco della Salina di Cervia è stato presentato al consiglio di amministrazione il 27 marzo e approvato dall’assemblea dei soci venerdì. Quello della Salina di Cervia è un bilancio che chiude in positivo (è così dal 2009). Il risultato di esercizio al 31 dicembre 2022 è di 32.872 euro, al netto delle imposte. L’attivo verrà accantonato nel Fondo rinnovo impianti, per garantire le manutenzioni straordinarie.

Nel corso dell’assemblea dei soci si è votato anche il rinnovo dei consiglieri e delle consigliere del cda. "Il mio più grande orgoglio è quello di aver messo la parola Cervia sulle confezioni, circa due milioni di prodotti a marchio Sale Dolce di Cervia venduti nel 2022, con un incremento a due cifre ormai costante da anni. Si tratta di una visibilità e pubblicità importante per il Sale Dolce di Cervia come prodotto e per la città tutta", sottolinea Giuseppe Pomicetti, Presidente del Parco della Salina di Cervia. "Ora, grazie anche al prolungamento della Concessione, la Salina deve porsi come obiettivo, oltre alla valorizzazione dell’ecosistema ambientale e della produzione, anche l’intero recupero della rete idraulica e di tutti i manufatti utili alla sua funzionalità", sottolinea il vice sindaco Armuzzi.