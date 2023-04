Parco Eolico di Ravenna, Rimini preoccupata per pesca e smog

Disposizione delle turbine eoliche e preoccupazione per l’estensione delle aree di interdizione proposte. Il Comune di Rimini, dopo quelle nei mesi scorsi per il progetto di Energy Wind, presenta le proprie osservazioni e richieste di chiarimenti in merito al progetto del nuovo hub energetico “Agnes Romagna 1 e 2” di Ravenna. La cui parte marina si sviluppa nel tratto antistante la costa, tra 23 e 43 chilometri circa dal litorale con un’occupazione complessiva dello spazio marittimo di circa 387 chilometri quadrati. In particolare il Romagna 1 sarà collocato al largo fra Cervia e Rimini, dove è previsto il posizionamento di 25 aerogeneratori disposti su due file ad arco, che secondo i layout progettuali si affacceranno anche davanti a Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, e al riminese.

Le osservazioni e le richieste di chiarimento presentate da Palazzo Garampi riguardano la tutela della pesca, la sicurezza della navigazione, la salvaguardia ambientale e paesaggistica. Dunque l’Amministrazione chiede di individuare una "idonea disposizione" delle turbine eoliche in modo da dare continuità all’attività delle marinerie locali e "minimizzando il più possibile" la diminuzione delle aree di pesca. Esprime "preoccupazione" per l’estensione delle aree di interdizione proposte, sia rispetto alla sicurezza della navigazione, sia per l’aumento di consumo di carburanti e quindi di emissioni di inquinanti.

Propone che gli elettrodotti vengano interrati a una profondità superiore a due metri, per consentire lo svolgimento delle attività di pesca in traino in sicurezza. Inoltre, si chiede di "presentare e valutare un ulteriore layout per lo specchio Romagna 1", con una diversa disposizione dei rami delle pale eoliche in modo che queste non siano totalmente allineate e parallele alla linea di costa, ma rivolte maggiormente verso il mare aperto, in modo da minimizzare l’impatto visivo e limitare l’occupazione delle aree di pesca a strascico. Rimini chiede anche di specificare per ogni layout di Romagna 1 la distanza di ogni singola pala eolica dalla propria costa e di esplicitare proposte di interventi di compensazione a fronte dei potenziali impatti che interesseranno il comparto della pesca, della navigazione in genere e quello turistico.