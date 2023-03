Parco eolico, la replica di Bernabini "Agnes approvato anche da Rimini"

"Il progetto ‘Hub energetico Agnes Romagna 1&2’ ha superato la Conferenza dei servizi due anni fa. Le ultime pale eoliche di tutto il progetto sono a 17 miglia, ovvero 32 km, dalla costa di Torre Pedrera, alla Conferenza erano presenti anche Comune, Provincia e Capitaneria di porto di Rimini. Nessuno ebbe nulla da ridire". Alberto Bernabini, amministratore delegato di Agnes, la società che con il fondo di investimento F2i, intende realizzare il parco eolico e fotovoltaico, non capisce fino in fondo perché il Comune di Rimini "ora dica che le pale si sarebbero avvicinate".

Bernabini, avete già avuto la concessione dello specchio acqueo che va dai lidi sud ravennati a Torre Pedrera per complessive 75 pale eoliche?

"Sì, anche se la concessione definitiva viene rilasciata solo dopo la conclusione dell’autorizzazione unica. Il Comune di Rimini , non ha mai avuto da ridire".

Come spiega questo cambiamento di opinione?

"Ufficialmente non me lo spiego. Poi, però, leggo che il progetto di Energia Wind 2020, previsto a Rimini, deve essere spostato più al largo, forse più a nord, perché a sud i Comuni rivieraschi sono contrari al campo eolico e, inoltre, gli impianti sarebbero visibili dalle colline. Noi avevamo escluso quell’area già nel 2017. Forse vorrebbero salire a nord, dove però c’è la nostra concessione. Ma è sempre li da due anni, non si è mai spostata verso Rimini".

Vi contestano anche la dimensione degli aerogeneratori, alti 300 metri.

"Le dimensioni non sono mai cambiate. A quella distanza dalla costa occorre ridurre il numero degli aereogeneratori mettendone di meno ma più grandi e alti. Sono solo 25 in Romagna1, di cui una decina nelle acque antistanti alle coste di Rimini. È un problema di contenimento dei costi. Le torri sono alte circa 150 metri, più le pale, possono arrivare teoricamente fino a 300 metri di altezza. Va detto che crescendo di dimensione ruotano molto più lente, una rotazione molto dolce che disturba pochissimo".

Sono visibili dalla spiaggia?

"A questa distanza, si intravedono molto piccole all’orizzonte e anche se dovessero essere alte 300 metri, si farebbe fatica a vederle perché la distanza è molto più importante dell’altezza. La terra è sferica, copre i primi 100 metri con la sola curvatura terrestre a 30km. L’evaporazione dell’acqua in mare crea un potente effetto nebbia a quelle distanze e alla fine si vedono solo nelle poche giornate limpide". lo. tazz.