Parco fotovoltaico nell’ex Sarom. Gara d’appalto da 31 milioni di euro

È partito l’iter per realizzare il parco fotovoltaico da 37 Mw nell’area ex Sarom di via Trieste, dove sorgevano le torri Hamon. L’impianto, destinato ad alimentare con energia green le navi da crociera ormeggiate al terminal di Porto Corsini, è al centro di una gara d’appalto dell’Autorità Portuale. Un investimento di 31,7 milioni di euro, di cui 7,6 finanziati dal ministero dell’Ambiente tramite fondi Pnrr, con la possibilità di un’integrazione fino a 5 milioni in più. La parte restante sarà sostenuta dal soggetto privato che realizzerà e gestirà l’impianto, che deve entrare in funzione nel 2026. Si tratta di un partenariato pubblico-privato basato su una proposta presentata da Renco Spa, che ha un diritto di prelazione, ma la gara è aperta a tutti i soggetti interessati. La concessione ha una durata di 26 anni, per un fatturato stimato di oltre 100 milioni. Il collegamento tra via Trieste e la banchina sarà lungo circa 12 chilometri e completamente interrato.

Attraverserà il canale Candiano all’altezza di Marcegaglia, per poi proseguire lungo via Baiona fino al terminal. Qui, all’interno di due cabine a lato del Parco delle Dune, l’energia sarà trasformata in media tensione e trasferita sul pontile per alimentare fino a due imbarcazioni contemporaneamente garantendo una potenza di 23 Mw. Per fare un esempio, una nave di grandi dimensioni può ospitare un numero di persone pari ai residenti di Marina di Ravenna. L’appalto prevede una tariffa agevolata per le navi da crociera, per rendere competitivo l’uso dell’energia green rispetto al carburante dei motori e generare una riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Chi si aggiudicherà il bando potrà, inoltre, vendere sul mercato il surplus di energia (cioè la differenza tra i 37 Mw prodotti e i 23 utilizzati a Porto Corsini) oppure metterlo a disposizione, a prezzi concorrenziali, degli altri insediamenti portuali attraverso la creazione di una comunità energetica.

L’alimentazione delle navi sarà garantita da un sistema di trasmissione (il cosiddetto cold ironing) che l’ente di via Antico Squero ha affidato, con un appalto separato, a un raggruppamento di imprese guidato dalla società Gemmo. "Questo intervento – commenta il commissario straordinario dell’Autorità Portuale, Daniele Rossi - si inserisce nell’ambito delle azioni che promuoviamo nel campo della produzione di energia, dell’ambiente e della digitalizzazione, ambiti che assumono un’importanza sempre maggiore nei porti".

