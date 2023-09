Parco intitolato a Maria Montessori

Nell’ambito del progetto ‘Sulla via dell’uguaglianza – Per una toponomastica femminile’, pensato dal Comune di Bagnacavallo per promuovere la parità di genere anche nelle intitolazioni cittadine, martedì 12 settembre l’area verde ricompresa tra via Togliatti e la piastra polivalente è stata intitolata a Maria Montessori.

Erano presenti la sindaca Eleonora Proni e la Giunta comunale.