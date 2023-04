Parco Marittimo Affidati i lavori per il secondo stralcio Il cantiere in autunno

Mentre si attende la fine del cantiere del primo stralcio, è stato aggiudicato il secondo. Nei giorni scorsi il Comune ha infatti affidato al raggruppamento temporaneo di imprese composto dalla cooperativa del Bolognese Avola e dalla ravennate Cear la seconda parte del maxi progetto per il Parco marittimo. Il cantiere, dal costo di 3 milioni e 483mila euro, è finanziato dal Pnrr: la fine del cantiere dovrà quindi avvenire tassativamente entro il 2026. Naturalmente per la partenza dei lavori bisognerà aspettare qualche mese: l’autunno, presumibilmente, per non disturbare la stagione estiva sui lidi.

Il cantiere riguarda diverse località: Casal Borsetti, Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Classe e Lido di Savio. In realtà, però, l’intervento maggiore è a Lido di Classe. "Marina Romea e Porto Corsini sono nel terzo stralcio, poi ce ne sarà un altro che è una sorta di ’completamento’ dei lavori e che riguarderà Casal Borsetti e Lido di Savio – spiega l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte –. In ogni località sarà valorizzata la zona retrostante i bagni, che a seconda della zona è naturalistica o più urbanistica. È un grande progetto di ciclabilità sostenibile, con quasi 17 milioni di investimenti".

Lido di Classe, al centro di questo stralcio, secondo Del Conte è un esempio emblematico proprio per la diversità degli ambienti: "Dal bagno Go Go al Cayo Loco il progetto riguarda aree sabbiose che verranno sistemate in modo simile a come si sta facendo negli stradelli di Marina di Ravenna. Dal bagno Cayo Loco e fino alla foce del Savio, però, il percorso diventa più urbano: lì c’è viale Caboto, che andremo a riqualificare con nuovi criteri che guardano alla sostenibilità e all’ambiente. Creeremo superfici più permeabili, svilupperemo meglio le aree verdi, inseriremo delle alberature e andremo a riqualificare tutto il lungomare". A Lido Adriano invece verrà completato un pezzo della passeggiata dietro ai bagni che partirà da dove si interrompe il cantiere per il primo stralcio, a Punta Marina. A Lido di Savio si riqualifica un pezzo di viale Romagna, "ma il grosso qui verrà fatto negli stralci successivi. Si tratta di una località, comunque, più urbanizzata delle altre, dove ci si concentrerà sul viale del lungomare – prosegue Del Conte – mentre a Lido Adriano verrà riqualificata piazza Vivaldi e creata una pista ciclopedonale che dal termine della passerella dietro ai bagni arriva fino al ponte Bailey al confine con Lido di Dante, ma si tratta di un intervento finanziato con altri fondi e che verrà realizzato in futuro".

Quest’estate intanto al centro di dibattiti e valutazioni ci sarà inevitabilmente il primo stralcio, che non è concluso (il cantiere ripartirà in autunno, ndr) ma che ha già cambiato la fisionomia degli stradelli retrodunali di Marina di Ravenna e Punta Marina. Nei giorni scorsi ha fatto discutere la notizia che sono in corso analisi sul frantumato di macerie utilizzato come base per i lavori. Il risultato degli esami potrà essere determinante per l’evoluzione del fascicolo che la procura ha aperto sulla base degli esposti presentati da Italia Nostra e Lista per Ravenna. Secondo Alvaro Ancisi (LpRa) sono stati utilizzati rifiuti al posto pietrisco. "C’è un’indagine in corso e stiamo fornendo tutto ciò che serve per le verifiche encessarie. Del resto la struttura tecnica presidia e controlla il cantiere, come previsto dalla legge" spiega Del Conte, che aggiunge che "chi ci attacca chiama quei materiali ’rifiuti’, ma sono in realtà prodotti arrivati in cantiere accompagnati da certificati di eco-compatibilità. Hanno un timbro Ce che ne mostra le caratteristiche. Per non parlare del fatto che oggi c’è un grande tema aperto sull’economia circolare e sulla riduzione del consumo di materie prime. Ciò non significa che il materiale utilizzato sia inquinato, anzi: è la stessa comunità europea che ci invita a riutilizzare i materiali trattati, in modo che i rifiuti diventino materie prime riutilizzabili, certificate e con i criteri di eco-compatibilità".

Sara Servadei