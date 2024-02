"Parco Marittimo, dopo i disagi ora verranno i benefici" Monika Balestri, proprietaria del bagno Wave di Punta Marina, si prepara per la nuova stagione nonostante le difficoltà economiche e l'incertezza sul futuro. Riscontra problemi nel trovare personale giovane, ma sottolinea di non sottopagare i collaboratori. Il principale cambiamento in vista dell'estate è il Parco Marittimo, sperando che i lavori effettuati lo scorso anno portino benefici.