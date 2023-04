Parco Marittimo, il cantiere "Inutilizzato lo scambiatore Dovremo informare meglio"

"Il vero test sarà quello del ‘ponte’ 25 aprile- 1 maggio. Con previsioni meteo favorevoli, l’annunciato aumento delle temperature, avremo molti più ospiti sui lidi, oggi interessati dai lavori per il Parco Marittimo e, quindi, sarà lì che vedremo se l’ampliamento dei posti auto nello scambiatore di via Trieste e al Marchesato, a Marina di Ravenna, e nell’area sosta di Punta Marina, sommati all’utilizzo del bus navetta, suppliranno al meglio al divieto di accesso agli stradelli per vetture e moto". L’assessore al Turismo Giacomo Costantini fa il bilancio del lungo week-end pasquale, soprattutto per quanto riguarda i timori che il cambio di abitudini rispetto al parcheggio libero dietro gli stabilimenti balneari, possa tradursi in una perdita di attrattività. "La Polizia locale ha monitorato ora per ora la situazione della viabilità sui due lidi più al centro dell’attenzione e, quindi, possiamo già fare un’analisi attendibile. Gli unici momenti in cui si sono create code di auto che cercavano parcheggio si sono verificate il lunedì di Pasquetta. E si sono concentrati tra le 11,30 e le 13, le ore di pranzo. Le auto puntavano viale delle Nazioni, a Marina, non potevano entrare negli stradelli e non trovavano posto all’esterno, per cui, invece, di andare subito verso il parcheggio scambiatore hanno cercato posto in paese, ed è stato più complesso e con più tempo necessario, raggiungere il bagno prenotato per il pranzo". Il parcheggio scambiatore di via Trieste e il navetto sono stati sfruttati pochissimo.

"E’ così, si vedeva chiaramente arrivando alla rotonda di via Trieste" aggiunge Costantini. Che spiega: "Lunedì abbiamo avuto una clientela che puntava al pranzo al mare. Si è concentrata nell’arco di un’ora, un’ora e mezza, e ha cercato posto per l’auto il più vicino possibile sapendo di non sostare a lungo. Ma il 25 aprile sarà diverso". "Forniremo più indicazioni sull’organizzazione dei parcheggi e l’utilizzo del navetto perché sarà un ‘ponte’ con molti più ospiti. Non solo per il pranzo, ma anche per godersi la spiaggia, perché avremo temperature più alte. Quindi tantissimi arriveranno al mare tra le 9 e le 11,30. Dovremo essere bravi a comunicare il più possibile le opzioni di parcheggio. Capisco benissimo che si tratta di un sacrificio, ma in cambio avremo località marittime altamente riqualificate e più funzionali. Non completamente questa estate, perché i lavori sono in corso, ma dalla prossima sicuramente, una famiglia potrà spingere il passeggino dei figli su un percorso pedonale battuto, sicuro, senza auto, gas di scarico, polvere. Con il contributo di tutti e ascoltando i suggerimenti, riusciremo a raggiungere l’obiettivo".

lo. tazz.