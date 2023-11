Parco marittimo, le scadenze sono ferree

Il maxi progetto del Parco marittimo, diviso in quattro stralci, è finanziato con 17 milioni, buona parte dei quali provenienti dal Pnrr. Le opere da realizzare con questo tipo di finanziamento devono seguire tempi precisi: il principio generale è ’io ti do i soldi ma poi tu mi devi far vedere che li hai effettivamente usati per ciò per cui te li ho dati, non che hai cincischiato e nel frattempo chissà dove sono finiti’. Quindi il Comune non può aspettare, le scadenze sono ferree: i cantieri dovevano essere consegnati alle ditte entro il 31 agosto scorso, entro il 30 settembre 2024 dovranno essere arrivati almeno al 30% del lavoro ed entro giugno 2026 tutto dovrà essere completato. Sembra tanto tempo, non lo è.

Per quanto riguarda la denuncia di Ancisi, ora saranno le autorità competenti a valutare la situazione. La questione però non c’entra con gli interventi successivi: ogni stralcio è a sé, anche perché non tutti i lidi hanno gli stradelli come Marina. Nel secondo, ad esempio, rientra anche il rifacimento del lungomare di Lido di Classe: un intervento che la località chiede da molti anni e che più volte è stato rinviato.

Il nuovo volto ’green’ della zona retrostante i bagni può piacere o meno, ma credo che sia fuori discussione che la nostra costa avesse bisogno di un restyling dopo tanti anni.