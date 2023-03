Parco marittimo, polemica sui lavori "Materiali inadatti", il Comune nega

Dopo il Wwf, è Italia Nostra a intervenire sul cantiere in corso per la realizzazione dello stralcio di Parco Marittimo tra Marina di Ravenna e Punta Marina, annunciando addirittura un esposto alla Procura. "In seguito a un sopralluogo – scrive l’associazione ambientalista – si evidenzia lo spandimento di materiali da sottofondo che paiono tutt’altro che ‘ecologici’ e compatibili". L’amministrazione comunale replica: "Materiali utilizzati conformi e certificati". Italia Nostra scrive che "al posto di quanto previsto dal capitolato d’appalto, dove si legge: ’Fornitura, stesa, rullatura e compattazione di pietrisco spaccato inerte calcareo 1030 mm per la formazione di piani di fondazione e sottofondo del percorso ciclo-pedonale’, non risulta essere stato posato alcun pietrisco calcareo, ma rifiuti speciali provenienti da demolizioni edili, triturati in frantoio e poi riciclati come stabilizzato". Nella miscela utilizzata "di tutto: oltre a ghiaia e conglomerato cementizio provenienti dalle demolizioni di strutture in cemento armato, si trovano piastrelle, laterizi, vetro, plastica, resti di cavi elettrici e gran quantità di granuli di miscele bituminose proveniente dalla fresatura delle strade, di fatto riciclati (e occultati?) nel composto".

L’associazione cita poi il Decreto 69 del 28.03.2018, allegato 1, e si chiede "come è stato possibile autorizzare l’uso di un simile materiale per un progetto che nella relazione generale nomina più volte la parola ’ripristino’ riferito all’ambiente e va ad impattare una Riserva Naturale dello Stato, una zona ’Rete Natura 2000’ (ovvero sottoposta alle Direttive ambientali europee) e una zona del Parco del Delta del Po".

L’assessore ai Lavori pubblici Federica Del Conte, sentiti gli uffici comunali, respinge le accuse: "Il materiale utilizzato per la realizzazione dei sottofondi del percorso pedonale del Parco Marittimo è certificato ed è frantumato di calcestruzzo che risponde alle caratteristiche richieste".

L’assessore spiega che i parametri sono risultati "conformi a limiti dettati dalle norme, e comunque sono in corso prelievi di materiale, come prescritto dalla vigente normativa". Per quanto riguarda la citazione del Decreto n.69 del 23032018, gli uffici comunali affermano che "tale decreto è riferito esclusivamente al rifiuto di inerti e leganti bituminosi (fresatura a freddo degli strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso e demolizione di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso)". Quindi, il materiale posato ‘Frantumato di calcestruzzo 030’ "non deriva né da fresatura a freddo degli strati di pavimentazioni in conglomerato bituminoso né da demolizione di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso, ma da frantumazione di conglomerato cementizio, calcestruzzo, malte, elementi lapidei naturali anche derivanti murature, sfridi di cava o pietrisco tolto d’opera".

lo. tazz.