Parco marittimo, una scommessa da vincere

Andrea Degidi

Il conto alla rovescia per la Pasqua è già iniziato. E con lui, inevitabili, i mormorii per i lavori del Parco Marittimo. La Cooperative Spiagge è preoccupata per la tempistica del cantiere. I ritardi ci sono ed è palpabile il timore di non essere pronti fra un mese, quando le spiagge si affolleranno. RassegnIamoci, i disagi ci saranno. Sono inevitabili con un maxi cantiere che tocca i posti auto e abitudini secolari. È la scommessa per un domani diverso e migliore, si spera, quando il Parco marittimo dovrebbe cambiare il volto dei lidi. A Pasqua ci sarà il primo test, ma la vera scommessa è a giugno. Quando bisognerà essere assolutamente pronti.