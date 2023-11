Parco naturale al buio. Manca la luce da maggio

A seguito dell’alluvione dello scorso maggio manca ancora parzialmente l’energia elettrica al Parco Naturale di Cervia. Oltre all’alluvione, la stessa area, come altre aree boschive del cervese, era stata colpita e chiusa per un periodo di tempo a seguito del grave evento atmosferico del luglio scorso per il quale erano state richieste verifiche e controlli alle alberature. Inoltre lo stesso Parco Naturale si stava riprendendo dalla tromba marina del luglio 2019. La mancanza di parziale energia elettrica dura da molti mesi e negli ultimi tempi, complici le giornate diventate sempre più corte, è diventata un problema sempre maggiore anche per le attività connesse alla cura degli animali, mentre non aveva comportato problemi alle attività durante la stagione estiva.

Sul punto la società consortile Parco Naturale di Cervia, che gestisce il Parco insieme all’amministrazione comunale, spiega che "non manca l’energia elettrica, una sola delle linee elettriche è problematica e stiamo intervenendo. Al momento non ci sono animali gravidi e quindi non ci sono problemi di nascita di cuccioli. Il bar e Cervia Avventura hanno funzionato durante tutta l’estate. Dato che ci stiamo avviando alla stagione invernale, entro pochi giorni il problema sarà risolto e abbiamo già inviato la segnalazione all’amministrazione comunale. A ogni modo, siamo dotati di un generatore d’emergenza per scaldare e un cantiere all’interno del parco per realizzare, nel caso, una linea di cantiere per emergenze".

Dalla società che gestisce il Parco naturale aggiungono inoltre che il problema dovrebbe essere risolto a breve: "Ora si procede a intervenire a stretto giro per ripristinare completamente l’elettricità in vista dell’inverno e farsi trovare pronti al momento dell’arrivo delle temperature più rigide e per proteggere gli animali".

Sul tema interviene anche l’assessore ai lavori pubblici Enrico Mazzolani, che spiega: "Stiamo lavorando al problema. Sono comunque presenti dei generatori di emergenza. Anche il ricovero degli animali è sotto controllo nel caso servisse del riscaldamento".