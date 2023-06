Parco naturale, cresce il costo del progetto Per i rincari si va da 550mila a 605mila euro

È stato approvato il rapporto conclusivo del progetto esecutivo riguardante l’intervento di valorizzazione del Parco Naturale di Cervia, che include la realizzazione di una nuova aula didattica in correlazione con i nuovi uffici, servizi igienici, barristorante e il restyling del punto ristoro (cucine, arredi, servizi). Il progetto è finanziato dal contributo statale che, nel frattempo, a causa dell’aggiornamento regionale della tabella prezzi, è salito a 605mila euro per l’aumento del costo delle materie prime. Inizialmente la cifra era quantificata in 550mila euro. Nel dettaglio, tramite questo intervento - che dovrebbe concludersi entro l’anno - è prevista la realizzazione di un nuovo fabbricato a uso aula didattica, realizzato con struttura e rivestimenti in legno e inserito nel contesto paesaggistico, in correlazione con il nuovo fabbricato a uso uffici. Nella ristrutturazione del punto ristoro esistente saranno ampliati gli spazi a uso cucina e servizi per il personale, mantenendo inalterata l’attuale struttura portante con una riqualificazione energetica a impianto a fonti di energia rinnovabile. Il contributo destinato al Parco Naturale fa parte del fondo più complessivo del Pnrr di 6 milioni di euro, destinato al comparto delle saline e alle pinete. Oltre al Parco Naturale, dal Pnrr arriveranno fondi per il Centro Visite Saline, la pista ciclabile Anello del Sale, il Museo del Governo delle Acque, i percorsi naturalistici della pineta di Milano Marittima e la realizzazione della torre di avvistamento. L’amministrazione comunale, infatti, ha candidato una serie di progetti fra cui la riqualificazione del Parco Naturale di Cervia che fa parte del Parco del Delta del Po, grande comparto ambientale che è stato individuato dal Pnrr fra i destinatari di interventi strategici per rilanciare la cultura e il turismo. Inoltre, accanto all’intervento finanziato dal Pnrr, l’amministrazione comunale aveva già destinato altri 250mila euro per la costruzione di nuovi uffici, in sostituzione di quelli esistenti, parzialmente danneggiati dalla tromba marina del 2019. Il fabbricato, che ospiterà gli uffici del personale addetto alla gestione del parco e i servizi igienici pubblici, è stato progettato ad alta sostenibilità ambientale e ad energia quasi zero, grazie all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e a un involucro a basso impatto termico.

Ilaria Bedeschi