Parco Naturale, progetto da 800mila euro

Attraverso un mix di fondi dell’amministrazione comunale - 250mila euro - e del Pnrr (i restanti 550mila), si concretizzerà una serie di interventi al Parco Naturale di Cervia. Nel concreto sono previste opere di riforestazione, nuove realizzazioni e rifunzionalizzazione di edifici esistenti. Alcuni interventi si sono resi necessari anche a seguito dei danni causati dalla tromba marina del luglio 2019 che ha interessato, in parte, il parco. Entro fine anno sarà terminata la costruzione di nuovi uffici, in sostituzione di quelli esistenti parzialmente danneggiati dalla tromba marina, di un’aula didattica e la ristrutturazione del barristorante esistente a servizio del parco. Il finanziamento complessivo è di 800mila euro, di cui 250mila come detto dell’amministrazione comunale mentre, i restanti 550mila arrivano dal Pnrr.

"L’amministrazione ha cercato di portare avanti durante il suo mandato la valorizzazione complessiva del suo patrimonio naturalistico", spiega l’assessore ai lavori pubblici Enrico Mazzolani. "Abbiamo tesori ambientali unici al mondo, una bellezza che tante altre località ci invidiano, che è parte della nostra storia, dobbiamo per questo prendercene cura, riqualificare e rinnovare le aree che necessitano di intervento, in modo da renderle interamente fruibili al pubblico". Con la cifra messa a bilancio dall’amministrazione si finanzierà l’intervento che riguarda la realizzazione di nuovi uffici. In particolare l’edificio ospiterà gli uffici del personale addetto alla gestione del parco e i servizi igienici pubblici; è stato progettato ad alta sostenibilità ambientale e ad energia quasi zero, grazie all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e ad un involucro a basso impatto termico.

I lavori sono in corso di attuazione e l’ultimazione è prevista entro l’estate. I 550mila euro del Pnrr saranno usati per la realizzazione di un nuovo fabbricato con aula didattica. Nella ristrutturazione del punto ristoro esistente saranno ampliati gli spazi della cucina e dei servizi per il personale, mantenendo inalterata l’attuale struttura portante con una riqualificazione energetica. La realizzazione dell’opera, attualmente in corso di progettazione, è prevista nell’autunno del 2023. Il contributo destinato al Parco Naturale fa parte del fondo più complessivo del Pnrr di 6 milioni di euro, destinato al comparto delle saline e alle pinete. Oltre al Parco Naturale, dall’Europa arriveranno fondi per il Centro Visite Saline, la pista ciclabile Anello del Sale, il Museo del Governo delle Acque, i percorsi naturalistici della pineta di Milano Marittima e la realizzazione della torre di avvistamento. L’amministrazione comunale infatti ha candidato una serie di progetti, fra cui la riqualificazione del Parco Naturale di Cervia che fa parte del Parco del Delta del Po.

Ilaria Bedeschi