Parco naturale, via a marzo Servizi ad hoc per disabili

La Giunta comunale ha approvato il piano di gestione del parco naturale di Cervia per l’anno 2023, con apertura a marzo e tante attività. Dopo gli anni difficili della tromba marina del 2019 prima e della pandemia poi, ora il parco è tornato a pieno regime e si prepara ad accogliere migliaia di turisti in mezzo alla natura e agli animali. E diversi sono gli interventi di migliorìa effettuati nei mesi scorsi e in programma in questi che precedono l’apertura.

Oltre al normale ingresso, sono confermate attività per scuole, famiglie, gruppi, gli appuntamenti di Cerviavventura, il centro estivo sempre molto apprezzato dai più piccoli e la possibilità di festeggiare il compleanno al parco.

Negli ultimi anni, poi, uno degli obiettivi del parco naturale è quello di diventare un punto di supporto per le associazioni che si occupano di tutela e recupero degli animali selvatici locali. Per questo motivo, anche nel 2023, sarà offerta ospitalità a esemplari che non possono essere rimessi in libertà. Per la gestione dell’allevamento, come in precedenza, saranno attivate consulenze a supporto del personale nella gestione degli animali. All’interno del parco è attivo anche un servizio di piccola ristorazione. Il locale, chiamato ‘Binario 9 ¾’ e situato al centro del parco naturale nell’area del canale, è affidato a ‘Il Gruppo Bbp’ che si muove sul filone del social food e questo garantisce anche la possibilità di sviluppare progetti a sfondo sociale e di inclusione.

Anche per quest’anno è confermata l’area ad accesso gratuito mentre per quella dove sono presenti gli animali, oltre il canale, l’accesso continuerà a essere a pagamento con tariffe agevolate e scontistiche per diverse categorie. Nella stessa area si trova anche la vecchia fattoria, lo spazio recintato in cui i visitatori possono entrare in contatto diretto con caprette, conigli e maialini in tutta sicurezza e senza disturbare gli animali.

Lo scorso novembre, inoltre, erano stati confermati interventi per la realizzazione di percorsi attrezzati con appoggi, punti sosta e cartellonistica per la fruizione da parte dei diveramente abili. La possibilità di rendere maggiormente inclusivo il parco naturale di Cervia arriva a seguito dell’adesione del Comune al bando per finanziamenti regionali dal titolo ’In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me’, nell’ambito dell’avviso nazionale della presidenza del consiglio dei ministri sul turismo accessibile e inclusivo. L’obiettivo, infatti, è quello di promuovere il turismo per tutti, anche per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori, grazie alla realizzazione di infrastrutture, organizzazione di servizi accessibili e tirocini lavorativi per persone con disabilità.

Ilaria Bedeschi