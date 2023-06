Parco Urbano, il prossimo anno al via i lavori

Continuano gli interventi pubblici nel comune di Cervia, alcuni dei quali strategici, dato che riguardano zone centrali e strategiche della città. L’assessore ai lavori pubblici Enrico Mazzolani fa il punto sui lavori in corso e quelli futuri.

Assessore, quali cantieri sono in corso e quali sospesi durante l’estate?

"L’unico cantiere fermo in questi mesi estivi è quello relativo al Waterfront di Milano Marittima che, come si era già programmato, è stato sospeso per il periodo estivo. Ripartirà in autunno per completarsi nella primavera 2024. Il piazza Premi Nobel a Pinarella è in completamento, così come il viale dei Mille, che verrà completato, con esclusione della piantumazione degli alberi che verrà eseguita per motivi vegetativi in autunno. Sempre nei prossimi giorni terminerà l’intervento di Piazzale Artusi con l’apertura della nuova strada. Intanto, stanno proseguendo i lavori dello Skatepark che si concluderanno entro l’anno. Subito dopo l’estate cominceranno i lavori della ciclabile di viale Volturno, dove nel frattempo Hera ha concluso il rifacimento della rete idrica. Nelle prossime settimane partiranno anche le procedure di gara per l’intervento, finanziato dal Pnrr, relativo al primo stralcio dei lavori di riqualificazione del tratto di oltre 3 km di viale Italia - da via Sicilia a via De Amicis - e per la rotatoria fra viale Milano e via di Vittorio, che ridisegnerà l’accesso a Milano Marittima".

Tra le aree maggiormente colpite dall’alluvione ci sono le Saline e il Bosco del Duca d’Altemps, oggetto di alcuni progetti finanziati dal Pnrr. Come si procederà ora?

"La parte Pnrr relativa alla quota di Cervia nell’ambito del Parco del Delta è stata interessata indirettamente dall’alluvione, in particolare per quanto riguarda l’intervento nel Centro Visite, già appaltato. Non ci sono problemi di questo tipo per gli interventi nel Parco Naturale e nei percorsi in pineta. Per il museo delle acque è in corso la progettazione esecutiva e anche per questo intervento non ci sono particolari problemi operativi. L’intervento sul Bosco del Duca andrà verificato perché la zona è stata interessata dalla rottura del fiume Savio, mentre erano già avviati i lavori previsti nel progetto. Per la ciclovia del sale, già appaltata e ovviamente in fase di sospensione dei lavori, si verificheranno con i progettisti eventuali problematiche alla luce degli eventi alluvionali". Quali interventi pubblici sono previsti nel 2024?

"Il prossimo sarà l’anno di conclusione del mandato e, come avviene sempre, diventa il momento di concretizzazione di buona parte del lavoro portato avanti negli anni passati. Dal punto di vista simbolico l’intervento più significativo è l’avvio del primo stralcio del Parco Urbano nella zona della Bassona per un valore di oltre 2 milioni di euro, ma ci sono altri interventi significativi come la nuova sede di Cervia Ambiente; interventi di ricucitura nel forese come la piazza verde di Castiglione, la rotatoria di via Crociarone, la ciclabile di Sant’Andrea. Poi ci sono lavori legati a finanziamenti specifici già richiesti come la sponda sinistra a mare del porto canale e l’adeguamento del Centro sportivo di via Zavattina".

E per la manutenzione straordinaria?

"In questi anni sono stati realizzati interventi per oltre 3 milioni all’anno fra strade, scuole, edifici pubblici, verde. Anche nel 2024 proseguirà questo impegno per cercare di recuperare una situazione arretrata difficile".

Ilaria Bedeschi