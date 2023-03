Parcobaleno, nuovi giochi per tutti "Via le barriere architettoniche"

Oggi, alle 16.30, l’amministrazione di Alfonsine inaugura la nuova area giochi all’interno del Parcobaleno, area verde situata in via Duccio Galimberti. Lo scorso ottobre sono stati avviati i lavori di sistemazione dell’area giochi, che hanno portato alla rimozione dei vecchi e all’installazione di nuovi. Nel parco si svolgono infatti varie attività sportive e ludico ricreative, ma erano presenti alcune barriere architettoniche che impedivano l’utilizzo di attrezzature gioco da parte di chi ha delle disabilità. Per rendere l’area il più inclusiva è stato realizzato uno spazio senza alcuna barriera, consentendo quindi l’accesso e l’utilizzo delle attrezzature ludiche a ogni genere di utenza. La spesa complessiva è stata di circa 90mila euro e gli interventi realizzati riguardano la creazione di un pavimentato sulla quale sono stati posati un gioco multifunzione composto da torretta con scivoli, banchetto, sedute, un’altalena con un seggiolino pienamente accessibile e una piccola giostra. È stato inoltre realizzato un camminamento in calcestruzzo che collega l’area inclusiva al resto per parco, oltre alla ricollocazione e sistemazione di due pannelli gioco. Sempre in Bassa Romagna, si è appena conclusa, in questo caso a Bagnacavallo, l’installazione di nuove panchine e giochi presso alcuni parchi e aree verdi. In particolare, sono state installate tre panchine nei pressi del nuovo campo da basket nell’area sportiva di via Togliatti, il cui fondo da gioco è stato di recente decorato da parte di ragazze e ragazzi del territorio grazie a un progetto dell’assessorato allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune in collaborazione con l’associazione Officina. Altre due panchine sono state posizionate nell’area verde che si affaccia su via Alboni. Per quanto riguarda invece i giochi, sono state installate due altalene: nell’area verde di via Balilla Pratella e presso il Parco Le Spiagge di via Cervi. Nel parco di via Buozzi, infine, all’inizio del percorso ciclopedonale Naviglio-Zanelli, ha trovato posto un nuovo gioco, un bilico. Il costo complessivo per il Comune è stato di 9.100 euro. Gli interventi sono stati eseguiti dalla ditta Sarba di Carpi. "In vista della buona stagione – commentano gli assessori Caterina Corzani (ambiente) e Francesco Ravagli (lavori pubblici) – abbiamo realizzato nuove opere per rendere parchi e aree verdi sempre più accoglienti e fruibili. Con questi interventi e nuove installazioni intendiamo garantire la necessaria riparazione, messa a norma e sostituzione dei giochi diventati ormai obsoleti".

Lu.Sca.