Paride e i suoi amici, gli angeli di via Lapi

Soccorritore, camionista, muratore, carrellista, spalatore di fango, ma anche anima di pranzi e cene per volontari e alluvionati che ogni giorno vengono organizzati in via Lapi, epicentro umano di un sistema di ‘angeli del fango’ che nell’ultimo mese ha effettuato duecento interventi nelle abitazioni alluvionate del Borgo, del Borgotto, di via Lapi e delle altre parti di Faenza, colpite dalle inondazioni. Se la risposta all’alluvione ha un volto e una voce questi coincidono con il sorriso contagioso e la risata dall’accento bresciano di Paride Maccarinelli, che da un mese coordina una legione di volontari dal suo quartier generale in via Lapi. Vigile del fuoco volontario da molti decenni, Maccarinelli, lombardo di Lumezzane, a breve 59enne, è qui con la sua associazione ‘Amici di Paride’, capace di mettersi in moto ogni volta che una porzione d’Italia è travolta da una catastrofe naturale. "Questa è la più grande in cui siamo stati impegnati, insieme al terremoto del 2016 in centro Italia". È allora che si cementò l’amicizia fra lui e molti altri volontari, che sarebbero poi stati al suo fianco in varie altre emergenze, fra cui di recente il trasporto in Italia dei profughi ucraini. La loro è un’équipe capace di interventi a 360 gradi: "Abbiamo elettricisti, muratori, idraulici, meccanici e anche un medico". Questo ha consentito loro di mettere in campo anche operazioni complesse, come alcuni abbattimenti localizzati – fondamentali per poter liberare i livelli interrati da acqua, fango e macerie che altrimenti sarebbe stato impossibile rimuovere – compiuti salvando tubature e condotte.

Una ventina di volontari sono partiti da Brescia insieme a Paride; altri duecento si sono aggregati loro dalla Romagna – fra questi anche la vincitrice di MasterChef 5 Erica Liverani – e pressoché da ogni altra parte d’Italia. Al momento sono impegnati soprattutto in un grande condominio di via Chiarini e in un deposito edile di via Renaccio: "Due delle situazioni più complesse. Come tante persone arrivate qui da un’altra regione, non avrei mai immaginato di trovarmi davanti qualcosa del genere", continua a ripetere Maccarinelli mentre guida il suo camion attraverso via Lapi, dove praticamente tutte le abitazioni al piano terra e al primo piano sono disabitate, prive di mobili e con le porte e le finestre spalancate, nel tentativo di far asciugare i muri alluvionati. "Potrei dire che un’alluvione che ha colpito un territorio grande come la Romagna sia addirittura peggiore del terremoto del 2016, ma la verità è che le due situazioni non sono paragonabili: un terremoto è capace di distruggere una vecchia casa e di lasciare intatta quella vicina. Qui l’acqua è arrivata ovunque, e dove è arrivata ha portato via tutto". Uno dei suoi primi interventi qui è stato nell’abitazione di Fabio Sangiorgi, nel quartiere di via Lapi: "Ci è bastato uno sguardo per capirci", spiega lui, dall’interno della sua casa dove sono rimasti solo alcuni mobili e un vecchio pianoforte che ha già deciso di donare a Paride. Nel frattempo gli ha messo a disposizione due appartamenti, fondamentali per ospitare i volontari che l’associazione ha radunato qui da tutta Italia, sparsi lì e nell’edificio del tiro al piattello di via San Martino. Gli ‘Amici di Paride’ si finanziano appunto attraverso le donazioni – l’Iban è presente in tutte le loro pagine web – compreso il 5 per mille, che consentono di acquistare pompe, camion, muletti, scavatori, idropulitrici e attrezzature per idraulici ed elettricisti, tutto quello insomma che ha reso così leggendari i loro interventi in città. Al punto che il quartiere di via Lapi ha deciso di organizzare per lui una festa di compleanno fra pochi giorni, il 28 giugno, a partire dalle sei del pomeriggio. "Siete tutti invitati", ripete Paride. Mentre si muove sul suo camion rosso carico di terra da una parte all’altra di Faenza, sono decine le persone che gli lanciano un saluto. "Nonostante tanti anni come vigile del fuoco volontario, devo dire che questa è l’esperienza più forte della mia vita. Non sarà facile doversene andare da Faenza, fra qualche settimana o qualche mese. Sempre più spesso dico a me stesso che vorrei rimanere".

Filippo Donati