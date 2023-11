Parità di genere. I vantaggi per le imprese

Oggi, dalle 15 alle 17, presso la sede di Confartigianato Ravenna in Viale Berlinguer, è in programma un incontro sul tema ‘La Certificazione della Parità di Genere: vantaggi concreti per le Imprese’. Si tratta di un argomento di fondamentale importanza: il Sistema di certificazione della parità di genere, che rientra nella Missione ’Politiche attive del lavoro e sostegno all’occupazione’ del PNRR, mira a promuovere una maggiore presenza delle donne nel mercato del lavoro, contribuendo al miglioramento della coesione sociale e territoriale e alla crescita economica del Paese. L’incontro presenterà un progetto innovativo che è considerato una best practice a livello europeo e offre opportunità di crescita per le aziende. Dopo i saluti di Tiziano Samorè (Segretario Confartigianao Ravenna, Giorgio Guberti (Presidente Camera di Commercio), gli interventi dei relatori: Tiziana Pompei,Tiziana Pompei Vicesegretaria generale Unioncamere italiana; Antonio Romeo, Direttore Dintec; Barbara Visani, Amministratore Delegato Biotex Srl; Federico Lippi, Area Management Wall & Decò Srl.