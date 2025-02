Park Hotel, l’appello: “La proprietà riapra, serve un intervento”

Ravenna, 12 febbraio 2025 – Annunci di lavori e riapertura da parte della proprietà sul Carlino nel giugno 2022, cartelli di ricerca personale affissi sul cancello della struttura fino a poco tempo fa e pure un inserto pubblicitario della primavera scorsa in cui troneggiava la scritta ‘Prossima apertura da dicembre’ (dicembre 2024), con diversi alberghi del gruppo veneto Zanchetta tra cui il quattro stelle Park Hotel di Marina di Ravenna. Che però risulta chiuso e in stato di abbandono da anni, come spiega chi vive e lavora nella località marittima a un quarto d’ora dalla città d’arte. Primo fra tutti Marino Moroni, l’agguerrito presidente della Pro loco di Marina di Ravenna che lancia un accorato appello: “Mi rivolgo al prefetto, al sindaco, al presidente della Regione, chi può faccia. Non si può continuare ad assistere inermi al declino di una struttura come il Park Hotel, con lo stabilimento balneare annesso. Bisogna che la proprietà faccia quello che ha promesso e che le istituzioni intervengano per quanto possono. Penso, per esempio, a finanziamenti per ristrutturazioni alberghiere. Certo, quello del Park Hotel non è l’unico problema di Marina di Ravenna ma sicuramente la chiusura di questa imponente struttura nel cuore del paese è tra i principali”.

Il Park Hotel, aperto nel 1969, con le sue 144 camere, piscina, campi da tennis, ristorante, sale congressi, è tra le strutture alberghiere più grandi della zona. Ed è storia che sia stato un fiore all’occhiello, il simbolo di Marina di Ravenna. “Nel 1972 organizzai lì il mio ricevimento di nozze – ricorda Sergio Sangiorgi, ex presidente della Pro loco, oggi consigliere –. Noi ragazzi avevamo vent’anni e lì facevamo il bagno in piscina ma anche tornei di tennis. Era un albergo che si riforniva nelle attività del paese, sempre pieno. E poi c’erano i personaggi che venivano da fuori per soggiornare qui, ricordo anche quando arrivavano gli elicotteri a portare i piloti di Formula Uno, impegnati all’autodromo di Imola”. Sangiorgi ricorda però anche che “è stato un disastro quando abbiamo visto il Park Hotel piano piano andare così ed è stata anche colpa dei nostri amministratori, forse si poteva fare di più per ascoltare le richieste della proprietà. Ora bisogna che l’Amministrazione prenda il problema di petto, vada dalla proprietà, che è e resta privata naturalmente, e solleciti un intervento”. Anche Stefano Miserocchi, altro consigliere della Pro loco di Marina di Ravenna, auspica che quella che definisce una “questione politica” si risolva: “Una struttura che è stata simbolo della località marittima, che viene giù, sta male”. Miserocchi spiega: “Con gli altri della Pro loco guardavamo dall’esterno sta venendo giù l’intonaco in molti punti, poi sembra ci siano infiltrazioni dal tetto dove sono presenti molti lucernai che avranno bisogno di manutenzione”.

Gabriele Barberini, classe 1961, storico pescatore di Marina di Ravenna nonché titolare della rivendita di cozze e gastronomia ‘Cucina Ulisse’, ricorda i fasti dei primi anni del Park Hotel: “Era una bellissima struttura, molto frequentata anche da turisti di un certo livello, venivano i cantanti, Loredana Bertè, Renato Zero, poi è iniziato il declino. Oggi l’impressione è che sia una struttura abbandonata: è un’indecenza. Basterebbe anche solo tenere pulito il parco, è capitato anche che siano caduti pini, pure sulla strada. E se la proprietà non vuole riaprire che venda”.

Chi a Marina di Ravenna vive e lavora da una vita è Alessandro Zangaglia, gestore del Bbk e del ristorante del circolo Marinai d’Italia, che ricorda il “bellissimo hotel, quando ero bambino. È un peccato vederlo così oggi. Credo che la proprietà non sappia bene cosa farci e stia posticipando. Bisognerebbe trovare il modo di sollecitare l’iniziativa privata. Io non faccio l’albergatore ma non è possibile che in una località turistica gli imprenditori lascino attività così importanti disabitate. Tanto più che a Marina ci sarebbe tanto bisogno di posti letto”.