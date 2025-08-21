Park Hotel, cordata per riaprirlo: "Ma la proprietà si fa di nebbia"

Gli acquirenti ci sarebbero, ma la proprietà non dà segni di vita, e la situazione del Park Hotel di Marina di Ravenna, l’imponente immobile chiuso ormai da anni, resta in stallo. "Poco tempo fa, all’inizio dell’estate, – racconta l’immobiliarista Fabrizio Savorani – siamo stati contattati da una persona a nome di un gruppo di imprenditori che, parole testuali, erano ‘fortemente’ interessatI all’hotel. Desideravano mettersi in contatto con la società per acquistarlo, con l’intenzione di ristrutturarlo e riaprirlo al pubblico, sempre come struttura ricettiva. Scrivemmo alla proprietà, all’amministratore delegato, ma non abbiamo avuto mai risposta". Un interesse per niente isolato, perché di recente anche un altro gruppo di imprenditori di Reggio Emilia aveva contattato il vicesindaco, Eugenio Fusignani, per essere messo in contatto con la proprietà. "Io l’ho fatto – assicura Fusignani – ma non ho più saputo niente, ne deduco che non ci siano novità".

Quella del Park Hotel è la storia di un lento declino a cui gli abitanti di Marina di Ravenna, per primi coloro che lo hanno vissuto nell’epoca del suo massimo splendore, non si vogliono rassegnare. La chiusura definitiva risale al periodo della pandemia ma negli anni subito precedenti l’hotel non era più quello degli anni d’oro. Dal 2022 però le speranze di vederlo di nuovo funzionante non si erano spente, anche grazie agli annunci lanciati dalla proprietà, il gruppo veneto Zanchetta, di una serie di lavori lavori propedeutici a una prossima apertura e ai cartelli di ricerca personale affissi sul cancello della struttura fino a poco più di un anno fa, e poi un inserto pubblicitario con su scritto ‘Prossima apertura da dicembre’ (dicembre 2024). Invece niente e lo stato di abbandono della struttura è aumentato sempre più. Al punto da far sembrare quasi un sogno l’immagine dell’hotel a quattro stelle aperto nel 1969, con 144 stanze, la piscina, i campi da tennis, il ristorante e le sale congressi. Ma prima ancora di diventare albergo di lusso, la struttura era stata la villa sulla costa della famiglia Ottolenghi, costruita negli anni ’30 del Novecento, in seguito venduta al tenore Giuseppe De Stefano.

Le ultime notizie relative alla struttura risalgono al giugno di quest’anno, quando a seguito di numerose segnalazioni relative anche alla presenza di intrusi all’interno, ci sono stati prima un intervento dei carabinieri, poi un sopralluogo della polizia locale insieme ai tecnici del Comune, infine un’ordinanza emanata nei confronti della società proprietaria affinché sistemasse le recinzioni e gli accessi per evitare che estranei potessero entrare. All’interno dell’hotel, durante il sopralluogo della polizia locale, sono state trovate evidenti tracce di bivacchi e dannegiamenti in vari ambienti, comprese molte camere che erano state aperte.

Alla proprietà è stato quindi chiesto, tramite l’ordinanza, di di chiudere porte e finestre, di ripristinare la recinzione, che in particolare in viale Zara risultava danneggiata in più punti, e di mettere a punto un servizio di controllo. L’Amministrazione ha anche chiesto di incontrare la proprietà per riuscire almeno a capire quale potrebbe essere il futuro della struttura che non merita di rimanere così, in uno stato di abbandono ogni giorno più grave.

Annamaria Corrado