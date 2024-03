Parla il negoziante arrestato: "Lei voleva sempre denaro da me". L’ha colpita con diciassette fendenti

Lui era alla cassa quando quella donna è entrata nel suo negozio verso la mezzanotte per chiedergli 80 euro. Al suo no, lei ha tirato fuori dalla borsetta a tracolla un coltellino a scalpello del tipo da formaggio e ha iniziato a colpirlo. Nella successiva colluttazione, lui è riuscito ad afferrare la lama caduta sul pavimento e ha, a sua volta, colpito la donna. Ieri mattina nell’interrogatorio di convalida davanti al gip Corrado Schiaretti, Siddiqur Sarder ha sostanzialmente confermato quanto già aveva riferito il giorno prima davanti al pm di turno Francesco Coco. Il 43enne originario del Bangladesh e gestore del negozio di alimentari ‘Ohona’ di piazza Baracca, si trova tutt’ora in carcere con l’accusa di tentato omicidio aggravato dalla crudeltà: ben 17 in totale i fendenti menati sulla donna, una 36enne di origine algerina ancora in prognosi riservata (ma non sarebbe in pericolo di vita) raggiunta al tronco, sul collo e a un occhio. Il difensore dell’uomo, l’avvocato Michele Dell’Edera, ha prodotto al gip vari elementi sulla situazione del proprio assistito a suffragio della sua attendibilità: da circa vent’anni vive a Ravenna senza avere mai causato un problema, è sposato, ha due figli, ha un reddito solido e casa di proprietà. Il pm ha chiesto la convalida dell’arresto eseguito dai carabinieri del Radiomobile oltre alla custodia cautelare in carcere per il sospettato. La difesa ha chiesto invece che il 43enne torni libero o, in subordine, che gli venga applicato l’obbligo di firma o, al massimo, i domiciliari. Il giudice si è riservato la decisione. Secondo la versione fornita dal 43enne, la donna già in altre due o tre occasioni, sempre in orario di chiusura, era andata al suo negozio per chiedergli danaro. Lui l’aveva liquidata con 10-20 euro. Ma l’altra notte, di fronte alla richiesta di 80 euro con la minaccia che lei o lui sarebbero finiti in galera se non avesse sborsato, le aveva risposto picche. Lei allora – sempre secondo l’uomo – aveva tirato fuori il coltellino e lo aveva centrato una prima volta a un mano (a riprova, al magistrato ha qui mostrato un paio di escoriazioni vicino alle dita); poi ancora un fendente a una mano; quindi al terzo fendente lui aveva reagito facendole cadere il coltello. Ma lei lo aveva centrato al petto con un pugno scaraventandolo a terra; quindi le si era messa sopra continuando a spingerlo verso il pavimento con l’aiuto anche di una cassa di frutta. A quel punto la compressione gli aveva restituito la sensazione di non riuscire a respirare: proprio in quel momento aveva notato il coltellino a terra, lo aveva raccolto e aveva cominciato a menare fendenti per un numero di volte che nemmeno ricordava più: quanto basta – sempre a suo dire – affinché lei mollasse la presa. Lui era in quel modo riuscito a divincolarsi mentre lei si era accasciata e aveva cominciato a trascinarsi verso l’uscita gridando. Si erano allora affacciati tre ragazzi i quali avevano subito lanciato l’allarme. Lui a quel punto era tornato alla cassa in attesa delle pattuglie. Naturalmente non appena sarà possibile, gli inquirenti ascolteranno anche la versione della donna per riuscire a capire come sono andati i fatti nella loro interezza.

Andrea Colombari