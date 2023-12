Parliamo di Felice Giani

Il Fai Emilia-Romagna promuove quattro conferenze dedicate a Felice Giani, nel bicentenario

della morte: un percorso per conoscere il maestro del Neoclassicismo. La rassegna, dal titolo ’Sulle tracce di Felice Giani in Emilia-Romagna’, è organizzata dalla direzione regionale del Fai, Fondo per l’Ambiente Italiano, nell’ambito della convenzione siglata con la Regione Emilia-Romagna per il bicentenario.

Il primo appuntamento della rassegna è a Ravenna, alle 17.30 di oggi nella biblioteca diocesana ‘San Pier Crisologo’ in via Lolli 19: introdotta da Claudia Giuliani, capo Delegazione del Fai di Ravenna, la storica dell’arte Marcella Vitali parlerà del tema ‘Felice Giani e Ravenna: oltre il sogno di Sisto III’. La conferenza è dedicata agli interventi dell’artista nella città, oramai perduti, e al prezioso dipinto appartenente alle raccolte del Museo arcivescovile di Ravenna, unico suo capolavoro oggi conservato su questo territorio.

"Il Fai – sottolinea Claudia Giuliani – in tutta la Regione Emilia Romagna, ha dedicato eventi a Felice Giani, esordendo con l’esposizione di un suo prezioso bozzetto relativo a Palazzo Laderchi, entro lo stesso palazzo a Faenza, già nelle giornate d’autunno del 2022, e Faenza è stata sede di aperture illustri e apprezzatissime per tutto l’anno 2023; a Ravenna Giani ha operato e restano tracce dei suoi collaboratori. Vorremmo raccontare ai Ravennati appunto questo Giani, poco noto, al di là del ’Sogno di Sisto III’, unico suo capolavoro rimasto in città".