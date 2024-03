Parole e musica per raccontare il santo

Oggi alle 18.30, nella Basilica di San Francesco, a Ravenna, nuovo appuntamento con la rassegna “Francesco ’26 Alter Christus - …verso l’anniversario della morte del Santo”, progetto promosso dai Frati Minori Conventuali di San Francesco, in collaborazione con la Cappella Musicale della Basilica di San Francesco e l’Ensemble Mosaici Sonori, che ripercorre le tappe della vita del Santo fino alle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte nel 2026. "Francesco tra inquietudine e pacificazione: la conversione" sarà dedicato al momento di svolta nella vita di San Francesco, quella conversione che ha determinato la nascita di tutto il pensiero francescano e che tanto peso ha avuto sulle vicende storiche e religiose dei secoli a venire. La serata, come di consueto, vedrà l’alternarsi di momenti narrativi, con i testi curati da Elisabetta Rivalta e da lei interpretati insieme a Davide Dima, e momenti musicali, a cura della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco diretta da Giuliano Amadei. Ingresso offerta libera.