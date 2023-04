Parole e note per riflettere sull’autismo

Il Comune di Russi, in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza dell’autismo, ha organizzato due appuntamenti per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con spettro autistico. Oggi, alle 17 presso la biblioteca comunale di Russi (via Godo Vecchia 10), letture animate in comunicazione aumentativa ed alternativa. per bambini dai 5 agli 8 anni a cura di Sonia Donegaglia.

Si prosegue con la Teachers’s band, che si esibirà alle 20.45 presso il teatro comunale di Russi (via Cavour 10). Il gruppo musicale è nato circa 20 anni fa ed è formato da docenti della provincia di Ravenna che prestano il proprio operato per ragioni benefiche e per la promozione nelle giovani generazioni dello studio della musica come strumento promotore di empatia e socialità.