’Parole Stupefacenti’. Tre incontri promossi dal Servizio dipendenze patologiche

’Parole Stupefacenti 2024’. Tre incontri a Faenza promossi dal Servizio dipendenze patologiche incentrati ad approfondire le peculiarità delle problematiche legate al consumo di droga nella popolazione femminile. I dati europei mostrano come le donne rappresentino circa un quarto delle persone con gravi problematiche correlate alle droghe e circa un quinto di coloro che si sottopongono a trattamento per la cura della dipendenza patologica da sostanze.

La rassegna si propone di approfondire questa complessità con la partecipazione della dottoressa La Catena e della dottoressa Meneguzzi e con la visione dello spettacolo teatrale ‘Per dire no’ realizzato e curato da Bolero Danzarte asd. Il calendario degli appuntamenti: il primo il 14 novembre dalle ore 18 presso Faventia Sales, via San Giovanni Bosco, 1,; il secondo appuntamento il 19 novembre dalle ore 18.30 sempre presso Faventia Sales, in via San Giovanni Bosco, 1 e il terzo appuntamento il 26 novembre dalle 18.30 al teatro sala Fellini, piazza S. Maria ad Nives, 2. Gli eventi, organizzati dal SerDP di Faenza, in collaborazione con l’Unione della Romagna Faentina e l’Università di Bologna, sono aperti alla cittadinanza e gratuiti.

Per maggiori informazioni si può scrivere una mail a sert.fa@auslromagna.it.