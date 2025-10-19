Parrocchia di Savarna. Inaugurate le campane elettroniche

Sono state inaugurate le nuove campane elettroniche della parrocchia di Savarna: un dono che è arrivato grazie alla mobilitazione della parrocchia di San Romualdo, del Rotary Eclub Distretto 2072 e del comitato promotore della nascente associazione intitolata a don Nicolò Giosuè, parroco di quella comunità recentemente scomparso.

Tra gli altri, erano presenti al taglio del nastro Mirko De Carli (presidente Rotary E-ClubD2072), Giuseppe Cingariale della comunità parrocchiale di San Romualdo, il presidente della Pro Loco di Savarna, il parroco attuale Don Furlan e alcuni parrocchiani giunti proprio per salutare l’arrivo delle nuove campane.

"È con grande gioia - ha sottolineato De Carli - che, insieme agli amici di Savarna, ho tagliato il nastro delle nuove campane elettroniche della parrocchia di Savarna: una donazione tanto attesa dalla comunità locale che si è stretta a noi, al primo suono delle campane, con applausi, abbracci e lacrime. Un grazie particolare va rivolto a don Nicolò Giosuè che da sempre mi e ci ha sollecitato nel realizzare questa impresa in nome una fede cristiana granitica e viva".

"Le comunità che vivono lontano dai grandi centri urbani - ha proseguito De Carli - sono oggi più che mai un segno forte di come il messaggio del Vangelo sia fonte vera di speranza in tempi difficili come questi: fare risuonare le campane in una frazione dove, da lungo tempo non risuonavano, significa - ha specificato il presidente sezionale Rotary - portare la musica della speranza cristiana ogni giorno al cuore di chi crede e chi non e aver fiducia in mondo dove la parola di Dio possa ancora una volta essere bussola e guida della storia".