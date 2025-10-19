Bfc, trasferte decisive

Giuseppe Tassi
Bfc, trasferte decisive
Ravenna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gli 007 della storiaCaso VildozaBaccalà scadutoRagazzino mortoProf 92 anniSagre in Emilia Romagna
Acquista il giornale
CronacaParrocchia di Savarna. Inaugurate le campane elettroniche
19 ott 2025
ANDREA COLOMBARI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ravenna
  3. Cronaca
  4. Parrocchia di Savarna. Inaugurate le campane elettroniche

Parrocchia di Savarna. Inaugurate le campane elettroniche

Tanti i fedeli presenti. "Un suono che dà speranza"

Il taglio del nastro di Mirko de Carli

Il taglio del nastro di Mirko de Carli

Sono state inaugurate le nuove campane elettroniche della parrocchia di Savarna: un dono che è arrivato grazie alla mobilitazione della parrocchia di San Romualdo, del Rotary Eclub Distretto 2072 e del comitato promotore della nascente associazione intitolata a don Nicolò Giosuè, parroco di quella comunità recentemente scomparso.

Tra gli altri, erano presenti al taglio del nastro Mirko De Carli (presidente Rotary E-ClubD2072), Giuseppe Cingariale della comunità parrocchiale di San Romualdo, il presidente della Pro Loco di Savarna, il parroco attuale Don Furlan e alcuni parrocchiani giunti proprio per salutare l’arrivo delle nuove campane.

"È con grande gioia - ha sottolineato De Carli - che, insieme agli amici di Savarna, ho tagliato il nastro delle nuove campane elettroniche della parrocchia di Savarna: una donazione tanto attesa dalla comunità locale che si è stretta a noi, al primo suono delle campane, con applausi, abbracci e lacrime. Un grazie particolare va rivolto a don Nicolò Giosuè che da sempre mi e ci ha sollecitato nel realizzare questa impresa in nome una fede cristiana granitica e viva".

"Le comunità che vivono lontano dai grandi centri urbani - ha proseguito De Carli - sono oggi più che mai un segno forte di come il messaggio del Vangelo sia fonte vera di speranza in tempi difficili come questi: fare risuonare le campane in una frazione dove, da lungo tempo non risuonavano, significa - ha specificato il presidente sezionale Rotary - portare la musica della speranza cristiana ogni giorno al cuore di chi crede e chi non e aver fiducia in mondo dove la parola di Dio possa ancora una volta essere bussola e guida della storia".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ChiesaReligione