Parrocchie, grandi manovre. San Vitale e Duomo si fonderanno. Intanto torna la messa a Sant’Agata

Grandi cambiamenti per le parrocchie del centro. Don Lorenzo Rossini, classe 1978, per sei anni alla guida di San Giuseppe Operaio e direttore dell’ufficio Beni culturali della diocesi, è il nuovo parroco di San Vitale e del Duomo, accanto a lui ci sono don Rosino Gabbiadini, nel ruolo di parroco collaboratore e don Pietro Parisi, cappellano di Santa Maria Maddalena. È, questo, il primo passo verso l’attuazione, nel giro di un anno, di una parrocchia unica del centro storico guidata appunto da don Lorenzo. L’annuncio ufficiale è stato fatto domenica scorsa durante la messa e la riorganizzazione è già in atto, compresa quella dei nuovi orari delle funzioni sempre nelle chiese del centro, che entreranno in vigore già da questo fine settimana.

Il primo significativo cambiamento riguarda la messa in duomo delle 18.30 del sabato che verrà celebrata, da adesso in poi, nella chiesa di Sant’Agata. In questo modo nella basilica di via Mazzini, dove da anni si celebrava solo eccezionalmente, tornerà la funzione una volta alla settimana. "Sappiamo – spiega don Lorenzo Rossini – che a volte è difficile per i fedeli accettare alcuni cambiamenti, ma quello che noi stiamo facendo è una riorganizzazione, non una riduzione, risultato delle esigenze che ci sono state espresse dalle persone, abbiamo cercato di trovare soluzioni che potessero andare bene a tutti, nei limiti delle possibilità". E per rendere la chiesa accessibile anche alle persone disabili, la diocesi sta lavorando a un progetto per Sant’Agata. "Ci vorrà un po’ di tempo – prosegue don Rossini – perché ovviamente l’edificio è vincolato, ma ci stiamo lavorando. Nel frattempo chi ha difficoltà ad accedere a Sant’Agata può assistere alla funzione che si tiene, sempre il sabato, a San Francesco, alle 17.30". Il ritorno della messa a Sant’Agata consentirà, tra l’altro, di recuperare anche una parte di fedeli della parrocchia che dopo la chiusura non erano più tornati.

Verrà nuovamente celebrata la funzione domenicale di mezzogiorno al Suffragio in piazza del Popolo, tra le più frequentate del centro storico. La sospensione estiva aveva creato diversi malumori tra i fedeli e c’era stato anche chi aveva lanciato una raccolta firme. Rimarrà, sempre al Suffragio, la celebrazione delle 8.30 di domenica in lingua inglese. "La chiesa di piazza del Popolo – sottolinea sempre don Lorenzo Rossini – sarà aperta tutti i giorni, dalle 8.30 alle 17.30, anche se non ci saranno più la messa quotidiana e quella del sabato". Rimangono tuttavia numerose le funzioni quotidiane, ad esempio in duomo e a San Vitale.

Infine il catechismo per tutto il centro verrà concentrato a San Giovanni Battista dove, conclude don Rossini, ci sono spazi adeguati per accogliere tutti i ragazzi.

Annamaria Corrado