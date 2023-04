Parrocchie, Sant’Antonino tra don Geminiani e don Rigoni

In occasione della messa del giovedì santo, in cattedrale a Faenza il vescovo monsignor Mario Toso ha annunciato diverse nomine parrocchiali.

A Faenza don Marco Donati è stato nominato parroco di San Giuseppe Artigiano (dove è stato nominato vicario don Pellegrino Montuschi) e confermato parroco di San Savino in Paradiso dove è stato nominato vicario don Mattia Gallegati. Don Marco Ferrini è stato invece nominato parroco di San Michele Arcangelo a Brisighella e di San Ruffillo, oltre che parroco a San Pietro in Fognano. Per quanto riguarda la parrocchia di Brisighella, la rappresentanza legale e l’amministrazione resteranno in capo al vicario generale monsignor Michele Morandi. Inoltre il diacono Stefano Lega, che mantiene l’ufficio di cerimoniere vescovile, è stato nominato collaboratore nella cura pastorale delle parrocchie affidate al presbitero Marco Ferrini.

Monsignor Toso ha poi nominato don Mirko Santandrea parroco di San Lorenzo in Marradi. Sarà inoltre amministratore parrocchiale di Sant’Adriano e San Martino in Gattara, mentre viene confermato amministratore parrocchiale di San Cassiano. Infine il vescovo ha nominato rispettivamente don Massimo Geminiani parroco moderatore e don Andrea Rigoni parroco in solido non moderatore di Sant’Antonino a Faenza. Moderatore è stato nominato don Geminiani. I presbiteri nominati, che il vescovo Mario ha tenuto a ringraziare, inizieranno il proprio ministero entro sei mesi dalla nomina.

Nel frattempo monsignor Toso ha nominato, fino all’ingresso del nuovo parroco, don Marco Ferrini amministratore parrocchiale di Sant’Antonino, don Pellegrino Montuschi amministratore parrocchiale di San Lorenzo in Marradi, don Mario Piazza amministratore parrocchiale di San Giuseppe Artigiano, don Mirko Santandrea amministratore parrocchiale di San Pietro in Fognano.

Infine il vescovo Mario ha confermato don Marco Donati parroco di San Savino in Paradiso e amministratore parrocchiale di San Procolo alla Pieve Ponte, don Mirko Santandrea amministratore parrocchiale di San Cassiano e monsignor Mario Piazza amministratore parrocchiale di San Pier Laguna.