Parroco Casal Borsetti (Ravenna) ancora nel mirino: Don Raffaele dice messa nel campeggio

Ravenna, 9 luglio 2023 – È di nuovo nella bufera don Rafael Wojciech Szarek, il parroco di Casal Borsetti più volte finito nel mirino per la veemenza delle sue omelie, che in passato gli erano costate scontri anche feroci con i suoi parrocchiani. Questa volta don Raffaele – così è noto fra gli abitanti di Casal Borsetti – ha moderato i contenuti delle omelie, ma la sua scelta di dire messa per tre domeniche di giugno nel camping di Marina Romea ha comunque sollevato un polverone. Messe per le quali aveva il benestare dei gestori del campeggio, ma che hanno causato le ire di vari turisti, sgomenti nel vedere una cerimonia religiosa in un luogo di fatto aperto al pubblico. Almeno una ventina di vacanzieri si sono rivolti ai gestori del campeggio con toni perentori: quelle messe all’aperto non erano di loro gradimento, e avrebbero preferito che la situazione non si ripetesse. Perfino il coriaceo don Raffaele ha dovuto capitolare: nelle scorse ore gli sono stati riconsegnati i materiali per la messa che per alcune settimane aveva lasciato al camping. A sollevare obiezioni sono stati circa una ventina di turisti italiani, che si sono imbattuti nelle cerimonie religiose per caso, mentre si spostavano da un punto all’altro del campeggio: "forse avremmo potuto scegliere un luogo più appartato", ammette Julles Metalli, collaboratore di don Szarek nella parrocchia di Casal Borsetti, "ma non sarebbe cambiato nulla: chi ci ha attaccato lo avrebbe fatto comunque".

Lo scorso anno anche una messa sulla spiaggia in Calabria causò un analogo polverone, per via del fatto che gran parte dei partecipanti erano in costume da bagno. Nulla del genere è invece avvenuto a Marina Romea. Quella delle messe nei campeggi era una realtà piuttosto comune in passato: "poi il calo drastico nel numero dei parroci ha costretto ad abbandonare quella che era quasi una prassi", prosegue Metalli. "Don Raffaele ad esempio, per poter dire messa al camping alle 9, aveva spostato alle 10 e un quarto la messa in chiesa a Casal Borsetti, la seconda della mattinata considerato che la prima è in programma alle 8". Le persone vicine a don Raffaele giurano che in questo caso non è possibile attribuire a sue esternazioni le proteste dei turisti: contrariamente a quanto gli è accaduto di fare in passato, Szarek non ha toccato durante le tre messe temi sensibili quali l’aborto, l’omosessualità o la vita pubblica nella sua Polonia, argomenti sui quali ha posizioni a dir poco tradizionaliste. "Le sue sono state semplici messe, alle quali nessuno è stato ovviamente obbligato a prendere parte. Chi ci ha attaccato è stato mosso da sentimenti di astio verso il cattolicesimo, non abbiamo alcun dubbio", conclude Julles Metalli. "Di questo passo i cristiani rischiano di dover tornare a dire messa nelle catacombe, come duemila anni fa".