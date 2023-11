Parrucchiera sfrattata dall’ospedale, 300 firme per salvarla. "Chiuderà anche l’edicola"

Ravenna, 23 novembre 2023 – Dopo trent’anni sparisce il negozio di parrucchiera all’interno dell’ospedale di Ravenna. A denunciarlo è la stessa titolare, Donatella Venturella che gestisce l’attività dagli ultimi dieci anni. L’idea però non piace alle clienti che hanno avviato una petizione contro la chiusura e in una settimana hanno già raccolto 300 firme.

"La notizia – spiega Venturella – mi è stata comunicata ufficialmente dall’Ausl il 9 ottobre con una pec, nella quale è scritto anche che entro il 31 dicembre devo liberare i locali. Verrà chiusa la mia attività e anche l’edicola che si trova vicino al mio negozio perché l’atrio diventerà un grande punto di ristoro per gli studenti di Medicina. Della facoltà universitaria ero a conoscenza da tempo e avevo chiesto informazioni su come sarebbero stati organizzati gli spazi, volevo capire se ci sarebbero stati eventuali trasferimenti del negozio, ma nessuno, fino al mese scorso, mi aveva detto che avrei dovuto chiudere. A un certo punto era venuta fuori la notizia di un possibile bando, ma poi non se n’è saputo più niente".

Il salone è aperto tutti i giorni, dal martedì al sabato e la clientela arriva anche da fuori. "Ci sono i dipendenti dell’Ausl – racconta la titolare – e ovviamente le persone ricoverate in ospedale, oltre a tanti altri che vengono qui appositamente. Questo è il mio lavoro, mi consente di vivere ed è sempre andato bene. Prima dello scoppio della pandemia eravamo in tre a lavorare e durante il Covid ce l’abbiamo messa tutta per resistere. Perché essere all’interno di una struttura sanitaria non è stato facile. Ma non c’è solo questo, noi offriamo un servizio alla persona. Abbiamo tanti clienti ricoverati in ospedale, anziani costretti a lunghe degenze, persone che hanno difficoltà a muoversi e non riescono a sistemarsi i capelli da sole e per loro la presenza del negozio qui è importante. E poi ci sono i dipendenti dell’Azienda sanitaria, molti sono nostri clienti".

Ora Donatella Venturella si sta guardando attorno per trovare un nuovo negozio, ma non nasconde il dispiacere all’idea di dover andare via. "L’idea della petizione – dice – è stata di alcune mie clienti e chi può raccoglie le firme". Come il bar sulla via principale di Porto Corsini. "In passato – conclude la titolare del negozio – ho avuto l’attività a Porto Corsini e le clienti, quando mi sono trasferita a Ravenna, dentro l’ospedale, mi hanno seguito. Ecco perché si raccolgono le firme anche lì".