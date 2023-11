Parrucchiera sfrattata, parla l’Ausl: "Commercianti avvertiti per tempo"

L’intera area verrà riqualificata. Così la direzione del presidio ravennate spiega il perché della chiusura del negozio di parrucchiera e dell’edicola all’interno della struttura. L’atrio dove si trovano le due attività, sempre secondo l’Ausl, verrà organizzata in modo da essere più facilmente utilizzata anche da chi viene dall’esterno. "All’interno del piano – sottolinea la direzione dell’ospedale – sono previsti, oltre alla presenza del bar e della portineria, il trasferimento della biblioteca Liverani e un eventuale sportello URP". Ma c’era anche la necessità di "aumentare la capacità di ristorazione rivolta ai dipendenti e agli studenti. Dal 2019-2020, infatti, l’ospedale è sede della facoltà di Medicina e Chirurgia c’è stato un aumento dei fruitori della mensa di circa 80-100 persone per ogni anno accademico", con notevole sovraffollamento della mensa ospedaliera che è stata potenziata a breve termine con l’ampliamento dell’orario e dei posti a sedere. "Come soluzione di lungo respiro, si sta valutando una nuova area coperta nella zona adiacente alla mensa". Nel frattempo, dovendo garantire la ristorazione agli studenti è stato programmato il potenziamento del bar già presente nell’area in questione, il blocco 11.

"Questo è stato possibile in virtù della scadenza della concessione trentennale tra la Cassa di Risparmio di Ravenna e i singoli esercizi commerciali dell’area, nei confronti dei quali l’Ausl è subentrata alla banca come istituzione pubblica, programmando un nuovo bando di concessione. Il nuovo bando consentirà al nuovo gestore di accogliere anche la rivendita di giornali". Riguardo invece alla parrucchiera, la direzione precisa che, "sin dall’agosto 2022 l’azienda ha comunicato ai commercianti che sarebbe subentrata al soggetto privato con cui avevano stipulato i contratti d’affitto".

E in ogni modo per qualunque attività, si sarebbe dovuto svolgere un bando pubblico. Intanto la raccolta firme contro la chiusura del negozio di parrucchiera non si ferma. "In questi giorni – spiega la titolare, Donatella Venturella – il via vai è continuo. Sono venuti in tantissimi a firmare, anche gli universitari". Alcune clienti hanno inviato una lettera di elogi all’Urp per il modo in cui sono state accolte nel salone. "Sapevo dell’Università e dei cambiamenti, ma sono dispiaciuta per essere stata avvisata all’ultimo. Mi sarei organizzata prima, non è facile in così poco tempo trovare un nuovo locale e riaprire altrove".

a.cor.