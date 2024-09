Parte da Lugo il Giro d’Italia d’epoca

"Un evento non competitivo di ciclismo lento, volto alla valorizzazione della bicicletta, in quanto bene di interesse storico-cultuale in sé, per la tecnica costruttiva, per quello che ha rappresentato in termini di evoluzione sociale ed economica in tutto l’arco del novecento come mezzo di trasporto e strumento di lavoro". Così Oscar Pirazzini, vicepresidente dell’associazione Girodellaromagna.net (organizzatrice dell’evento), in occasione della presentazione della ciclostorica ‘Girodellaromagna’ (11ª delle 14 tappe del Giro d’Italia d’Epoca 2024), in programma sabato 31 agosto e domenica 1 settembre a Lugo, attraversando parte del territorio della Bassa Romagna e di quello faentino. Presentazione che ha inoltre visto la presenza di Giuliano Pasi (presidente del suddetto sodalizio), dell’assessore alla Promozione urbana del Comune di Lugo, Gianmarco Rossato, nonché dell’ospite d’onore dire Roberto Conti, ex ciclista, vincitore nel 1994 della prestigiosa tappa dell’Alpe d’Huez al Tour de France e, 5 anni dopo, del Giro di Romagna. "Per l’occasione arriveranno a Lugo circa 150 ciclisti provenienti da diverse regioni e alcuni dall’estero. Uomini e donne che cavalcano preziose bici che per qualifica risalgono ad un arco di tempo che va dai suoi albori fino al 1987, vestendo abiti o divise consoni al mezzo. Una nicchia di romantici eroi che si cimentano nella rappresentazione di un ciclismo d’altri tempi". Già da sabato, a cura delle Ciclo Guide di Lugo, "i nostri ospiti pedaleranno in direzione Delta del Po con obiettivo Comacchio e l’Argine degli Angeli. Altri faranno visita ad eccellenze storiche e culturali di Lugo come il museo Baracca e Casa Rossini. Non mancherà un’offerta gastronomica caratterizzata dalle tradizioni della nostra tavola". Sarà il centro storico di Lugo ad ospitare la principale base logistica di una manifestazione che, come detto, si sviluppa in due giornate. Oltre alla partenza e all’arrivo, ci sarà l’allestimento di una mostra mercato vintage di bici, mentre le logge del Pavaglione ospiteranno uno stand gastronomico per il pranzo di sabato e una cena di gala la sera stessa. Al piano bar Vittorio Bonetti. Domenica ‘pasta party’ per tutti e a seguire l’assegnazione del premio ‘Alfonsina Strada’. I dirigenti del Giro d’Italia d’Epoca presenti alla manifestazione consegneranno riconoscimenti particolari.

Domenica, preceduta dal benvenuto in abbigliamento d’epoca da parte dei figuranti della Polisportiva Rossetta, alle 8.30 da Piazza Baracca prenderà il via, in simultanea per tutti e tre i percorsi (75, 55 e 41 km) la vera e propria ciclostorica, con tracciati che toccheranno i territori dei Comuni di Lugo, Bagnara, Solarolo, Castel Bolognese, Faenza, Brisighella e Cotignola. Previste pause per ristori presso il Molino Scodellino a Castel Bolognese, il Polo di Tebano e il B&B I Calanchi. "Esprimiamo – concludono gli organizzatori - un sentito ringraziamento al mondo economico, istituzionale e sociale operanti sul territorio per il fondamentale contributo".

lu.sca.