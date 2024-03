"Partecipazione, ospedale e territorio. Disponibili a incontrare la sinistra"

"La nostra scelta è stata quella di presentarci alle prossime elezioni amministrative a conclusione di un percorso (‘Cantiere in movimento’), iniziato a fine anno e nel corso del quale, dopo aver tenuto vari incontri nel territorio, abbiamo esposto i punti salienti del nostro programma. La necessità che abbiamo riscontrato è quella di un cambio totale rispetto alla politica dell’ultimo decennio che ha finito per condannare la nostra città all’arretramento in diversi settori". Così Secondo Valgimigli, candidato sindaco per ‘i Comunisti’, lista che comprende Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Unione Popolare.

Sessantasette anni, sposato, due figli, Valgimigli risiede a Villa San Martino e per quarant’anni è stato dipendente di Società Autostrade. In campo politico vanta un importante bagaglio di esperienza: presidente della Circoscrizione di Villa San Martino e Zagonara, consigliere comunale a Lugo, nonché assessore del Comune di Lugo con deleghe ai Lavori pubblici. Non solo: è stato, in questo caso in seno alla Provincia, prima consigliere e poi assessore a Lavori pubblici e Viabilità. Quella di quest’anno è la sua seconda candidatura a primo cittadino, dopo quella del 2014 per la Federazione della Sinistra e per il Partito Socialista.

"Per Lugo – osserva – questi ultimi dieci anni non si sono rivelati costruttivi. L’attuale sindaco ha cancellato una partecipazione popolare che era radicata da quasi mezzo secolo. Le circoscrizioni sono state di fatto azzerate, spesso non offrendo ai cittadini la possibilità di esprimersi. Una delle nostre proposte è che si arrivi all’elezione diretta e non più nominale, sia delle Circoscrizioni che dei componenti del Consiglio dell’Unione dei Comuni. In questa campagna elettorale punteremo quindi sulla partecipazione, dando vita fin da oggi ad iniziative nei quartieri e nelle frazioni, proprio per ascoltare la voce dei cittadini e quindi definire ancor più nel dettaglio il nostro programma ". Un altro aspetto "preoccupante riguarda l’ospedale di Lugo. Diverse sue specialistiche vanno scemando, trasferendosi in altre strutture sanitarie. Ritengo pertanto che all’interno della Conferenza sanitaria interprovinciale il sindaco debba presentare in prima persona e non delegare al direttore generale le scelte strategiche per il governo della sanità territoriale".

Riguardo, poi, i disastrosi eventi meteo del 2023 "credo che la politica si debba rioccupare del governo del territorio, a prescindere da chi ne è il responsabile e ne ha la gestione. In quel periodo non era chiaro bene chi fosse l’interlocutore e si è spesso assistito al classico scaricabarile".

Valgimigli si sofferma poi sul problema della guerra: "Siamo in una fase molto critica e c’è gente, in particolare chi la guerra l’ha vissuta in prima persona, che ha paura. Se entreremo in consiglio comunale proporremo che venga affisso, all’ingresso di tutti gli immobili di proprietà comunale, l’articolo 11 della Costituizione, che sancisce l’impegno dell’Italia a ripudiare la guerra...".

Capitolo viabilità e trasporti pubblici : "Con il Pnrr c’era la possibilità di chiedere risorse per dar vita a investimenti strutturali, ma le richieste hanno riguardato altre opere, sicuramente importanti, ma a mio avviso non prioritarie". Ad oggi – conclude Secondo Valgimigli – "siamo disponibili a incontrare, dal centro verso sinistra tutti e dal centro verso destra nessuno".

Lu.Sca.