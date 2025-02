Partenza alle 14.30 da via di Roma. In vendita i biglietti della lotteria

Ciak, si parte! Domani Ravenna si trasformerà in Hollywood. Il 2 marzo stessa sorte a Lido Adriano, proprio nel giorno degli Oscar. La 45esima edizione del Carnevale per Ragazzi, organizzata dall’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia, entra in scena domani alle 14.30 a Ravenna, con dieci carri a tema cinema.

A Ravenna, i carri partiranno davanti alla chiesa di Santa Maria in Porto, lungo via di Roma, per poi dirigersi verso viale Santi Baldini e viale Alberoni prima di tornare nel luogo di partenza. Domenica prossima i carri si sposteranno a Lido Adriano, precisamente in viale Petrarca, dove alle 14.30 inizierà la sfilata che attraversa viale Virgilio, viale Mariziale e viale Ovidio, per poi rientrare alla base. Sia a Ravenna che a Lido Adriano i carri faranno due volte lo stesso giro. Numerosi i premi che verranno distribuiti domenica 2 marzo alle 16.30, sul palco della manifestazione di Lido Adriano. Verrà eletto il carro vincitore, ci sarà l’estrazione della lotteria (biglietti acquistabili nelle parrocchie e durante le sfilate, primo premio una Citroen C3) e il Resto del Carlino eleggerà la maschera più bella (nella foto la consegna un anno fa). Inoltre ci sarà il concorso fotografico dedicato a Giorgio Re (info, concorsofoto@carnevalecittadiravenna.it. Foto da inviare entro il 6 aprile). Il carro vincitore verrà premiato con un piatto in ceramica, stesso riconoscimento per il concorso fotografico.

j.c.