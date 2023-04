Partenza boom per il Treno di Dante: "A bordo in 350 nel primo weekend"

Erano già passate le 12, e il mercato cittadino in piazza del Popolo a Faenza stava per volgere al termine. In quel momento proprio sotto la Torre dell’Orologio proveniente da corso Saffi in molti si sono fermati a osservare il transito di un pullman, per metà scoperto, con il logo del Treno di Dante. Questa l’immagine che sabato ha tenuto a battesimoa Faenza la nuova stagione del convoglio storico che da Firenze lungo l’Appennino tosco-romagnolo trasporta i turisti fino a Ravenna, e che prevede una sosta più lunga a Brisighella di domenica e a Faenza il sabato. L’inaugurazione della terza stagione, che per la prima volta è incominciata in primavera, ha visto in un solo weekend oltre 350 passeggeri perlopiù italiani, i quali sono saliti sul ‘Centoporte’ storico e grazie ai 19 pacchetti disponibili hanno avuto modo di vivere più esperienze nelle città toccate dalla linea faentina. "Siamo soddisfatti per la partecipazione e per l’approccio qualitativo del servizio - ha spiegato Davide Missiroli, che fa parte dell’organizzazione –, abbiamo riscontrato grande soddisfazione tra i passeggerii". Lo scorso anno il prodotto turistico concluse la propria stagione contando tantissime presenze: "Il finale è stato in overbooking totale – ha proseguito Missiroli –, quest’anno siamo riusciti a impostare la programmazione primaverile ottenendo già un buon riscontro. Le presenze riguardano prevalentemente italiani del nord e centro Italia, e quelle straniere al momento sono limitate".

Probabilmente come per gli anni precedenti, i turisti stranieri arriveranno nella seconda parte di stagione, dopo la pausa estiva. Nel corso degli ultimi anni infatti il Treno di Dante ha aggiustato progressivamente il tiro, inserendo accorgimenti e modificando l’organizzazione delle corse con l’intento di intercettare i volumi turistici dei grandi mercati italiani ed esteri. Intermodalità e fermate a crociera ne sono una chiara dimostrazione, esattamente come lo è l’introduzione per quest’anno di corse speciali il 25 aprile, il primo maggio e la crociera città d’arte che abbraccerà il lungo ponte del 2, 3 e 4 giugno toccando anche Bologna e Ferrara. Grazie al biglietto del Treno di Dante infatti, ciascun viaggiatore può personalizzare la propria esperienza ‘Dantesca’ utilizzando anche i treni normali della tratta. Una condizione questa che consente agli utenti di muoversi liberamente, di pernottare e di svincolarsi dagli orari del convoglio storico, oppure di vivere l’esperienza completa a bordo del ‘Centoporte’ scendendo alle varie fermate e diversificando il proprio viaggio attraverso i numerosi pacchetti proposti. "Lo scorso anno furono 200 le persone che hanno deciso di pernottare tra Marradi, Brisighella e Faenza, utilizzando le scontistiche legate al biglietto – ha concluso Missiroli –. Il ragionamento che riguarda Brisighella e Faenza consiste nel fare conoscere le due città per poi consentire ai turisti di visitarle nuovamente in un secondo momento, grazie al biglietto unico che consente agli utenti di accedere gratuitamente per esempio al Mic o alla Pinacoteca".

Damiano Ventura