Partenza scongiurata. I Francescani restano qui

I Francescani non lasceranno Ravenna. Dopo le voci di questi ultimi giorni che li davano in partenza è arrivata la notizia ufficiale che resteranno in città. La possibile partenza era stata accolta con gran rammarico perché i Francescani vantano una secolare presenza a Ravenna per non parlare poi delle loro benemerenze dantesche. Nel 1261 l’arcivescovo Filippo Fontana affidò ai Minori conventuali la chiesa dedicata in origine (V sec.) ai santi Pietro e Paolo (Basilica apostolorum) poi San Pier Maggiore e infine San Francesco. Santi Muratori scrisse che grazie a Dante la città di Ravenna è sacra al mondo e "senza Dante non sarebbe che un museo o una necropoli".

Ma bisogna pur dire che molto merito hanno i Francescani perché senza il loro intervento le ossa di Dante avrebbero preso la via di Firenze e Ravenna avrebbe perso per sempre un tesoro inestimabile per il quale, insieme ai mosaici, è famosa in tutto il mondo. La vicenda è ben nota. Venuti a sapere che una delegazione fiorentina sarebbe giunta a Ravenna, con l’autorizzazione di papa Leone X, per prelevare le ossa i Francescani decisero di nasconderle salvandole così a Ravenna. Il ‘prezioso deposito venne gelosamente conservato nel monastero presso la tomba e nel corso del tempo fu soggetto a periodiche ricognizioni di una delle quali frate Antonio Santi lasciò una traccia scrivendo sulla cassetta contenente le ossa "Dantis Ossa a me Fre Antonio Santi hic posita Ano 1677 die 18 octobris".

Altri francescani illustri sono stati ospiti dal convento di Ravenna. Molti ravennati ricorderanno senz’altro padre Giovanni Lambertini (1916-1997) che negli anni Cinquanta allestiva i suoi famosi presepi semoventi, veri capolavori di genialità.

Un altro francescano che ha dato lustro al convento è stato padre Severino Ragazzini (1920-1986) al quale la città deve l’istituzione del Centro dantesco, oggi diretto da padre Ivo Laurentini), la cui biblioteca è stata dichiarata dal Ministero dei Beni culturali "di eccezionale interesse storico e artistico". Fu lo stesso padre Ragazzini a spiegare le finalità del centro nato nel 1965 alla vigilia del VI centenario della nascita di Dante: "Accanto alla tomba di Dante, che mette a contatto con Dante morto, volevo creare un centro dantesco che mettesse a contatto con Dante vivo. Insomma, volevo unire Sepolcro glorioso (con i resti mortali dell’Alighieri) e Centro Dantesco con gli scritti del Poeta che ancora lanciano messaggi all’umanità. Così il Centro Dantesco avrebbe dato voce ad un sepolcro".

Franco Gàbici