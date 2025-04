Parti di armi bloccate al porto: "Sono componenti di cannoni. Sapeva cosa e per chi esportava"

L’imprenditore italiano sarebbe stato consapevole a chi – Israele – e cosa stava esportando: pezzi per costruire cannoni. Emerge questo dalle motivazioni, appena depositate, dell’ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Ravenna ha confermato il sequestro di oltre 13 tonnellate di componenti metalliche – circa 800 pezzi, per un valore complessivo superiore ai 250.000 euro – destinate a una società israeliana attiva nel settore della difesa. Per i giudici, l’imprenditore italiano indagato era perfettamente consapevole dell’identità del committente e della natura del materiale esportato, ritenuto idoneo alla costruzione di cannoni per veicoli da combattimento.

Il carico era stato intercettato il 4 febbraio nel porto di Ravenna dall’Agenzia delle Dogane e sottoposto a sequestro il 17 febbraio dal Gip di Ravenna. L’esportatore, un imprenditore 57enne della provincia di Lecco, titolare di una società intermediaria, è indagato per esportazione non autorizzata di materiale di armamento. Nel ricorso al Riesame, l’indagato aveva sostenuto due argomentazioni principali: da un lato, la sua inconsapevolezza circa l’identità del destinatario – la Israel Military Industries Ltd (IMI) – e la destinazione finale dei lavorati metallici una volta giunti in Israele; dall’altro, la presunta carenza di motivazioni nel decreto di sequestro. Ma i giudici – presidente Cecilia Calandra, giudici Cristiano Coiro (relatore) e Piervittorio Farinella – hanno definito l’ordinanza del Gip "assolutamente condivisibile", fondata su "convergenti concreti elementi indiziari".

La natura dei pezzi metallici, grezzi ma suscettibili di successive lavorazioni per impieghi militari, parla da sé. Già il 3 febbraio, il Ministero della Difesa aveva classificato tali componenti come potenzialmente destinati alla costruzione di armamenti, che "possono essere impiegati per la costruzione di cannoni per veicoli terrestri da combattimento", mentre una precedente nota del 13 gennaio del Ministero degli Esteri rilevava che la società esportatrice non era iscritta nel registro nazionale degli esportatori di materiali di armamento, e che la destinataria israeliana era inequivocabilmente attiva nella produzione di armi.

I giudici sottolineano che l’imprenditore aveva ricevuto istruzioni con l’intestazione completa del committente – la IMI – nota come il principale produttore israeliano di armi e munizioni. Inoltre, nel corso del 2024, lo stesso imprenditore aveva già organizzato quattro spedizioni simili per conto della Ashot Ashkelon Industries, società sussidiaria del medesimo gruppo, specializzata in componenti per applicazioni aerospaziali e militari. Secondo il collegio, questi elementi, unitamente alla enorme e costante copertura mediatica del conflitto israelo-palestinese dal 7 ottobre 2023, confermano che l’indagato fosse ben consapevole – o avrebbe dovuto esserlo – dell’identità del destinatario e della destinazione finale dei materiali. L’alto valore economico del carico e la possibilità concreta che venisse impiegato per la costruzione di armamenti confermano – secondo il Tribunale – la pericolosità dell’operazione e l’infondatezza del ricorso presentato per ottenere il dissequestro.

Lorenzo Priviato