"Parti di armi per Israele al porto". Il Tribunale conferma il sequestro. L’esportatore perde il ricorso

Il tribunale del Riesame ha confermato il sequestro delle 13-14 tonnellate di componenti metalliche destinate a un’azienda israeliana del settore della difesa. La decisione, presa dalla sezione riesame cautelare – presieduta da Cecilia Calandra con i giudici Piervittorio Farinella e Cristiano Ciro – respinge il ricorso presentato dalla difesa dell’imprenditore lecchese coinvolto nella vicenda. Non solo: il tribunale ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Il carico, dal valore di oltre 250mila euro, era stato intercettato dall’Agenzia delle Dogane al porto di Ravenna e posto sotto sequestro lo scorso 17 febbraio. Al suo interno si trovavano manovelle, lamiere e cilindri metallici, apparentemente materiali grezzi, ma che, una volta assemblati, sarebbero stati impiegati per la produzione di armamenti. L’imprenditore 57enne di Lecco, titolare della società intermediaria che aveva organizzato la spedizione, è indagato per violazione della normativa sull’esportazione di materiale bellico. Secondo l’accusa, la società lecchese avrebbe acquistato i componenti da due aziende della provincia di Varese, per poi predisporne la spedizione dal porto di Ravenna. Tuttavia, l’impresa non risulta iscritta al registro nazionale delle aziende autorizzate dal ministero della Difesa, né sarebbe in possesso delle necessarie licenze per l’esportazione di materiali di questo tipo. La difesa dell’imprenditore aveva chiesto il dissequestro del carico, sostenendo che la sua azienda si fosse limitata alla certificazione dei materiali grezzi, senza avere consapevolezza del loro utilizzo finale. Secondo il legale, il committente israeliano non avrebbe fornito alcuna indicazione sul fatto che i pezzi sarebbero stati destinati alla produzione di armi.

l. p.