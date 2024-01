Partirà il liceo musicale: "Arricchirà l’offerta scolastica". Iscrizioni dal 18 gennaio

A partire dal prossimo anno scolastico, quello che prenderà il via nel settembre del 2024, anche Ravenna avrà il liceo musicale. L’indirizzo, da anni atteso e fortemente voluto dal territorio, verrà attivato all’interno del liceo artistico Nervi Severini. Le iscrizioni saranno aperte dal 18 gennaio al 10 febbraio. Ci sarà una sezione all’interno della quale troveranno posto fino a 25 studenti, che avranno l’opportunità di dedicarsi, tra le varie discipline, allo studio di due strumenti musicali. La sede sarà all’interno del liceo in via Tombesi dall’Ova, dove è stato appena ristrutturato il terzo piano fino a questo momento inagibile.

Il nuovo indirizzo è stato presentato ieri nel palazzo della Provincia dal sindaco Michele de Pascale, dalla consigliera provinciale con delega all’Istruzione Maria Luisa Martinez e dal dirigente scolastico del liceo artistico Paolo Taroni. Il 7 dicembre la Conferenza regionale per il Sistema formativo ha confermato infatti il piano dell’offerta di istruzione delle scuole secondarie di II grado per l’anno scolastico 2024/2025, approvato dal Consiglio provinciale, prevedendo anche l’attivazione del liceo musicale nella scuola di Ravenna. "Iniziamo il 2024 – hanno spiegato il sindaco e presidente della Provincia de Pascale e la consigliera provinciale Maria Luisa Martinez – con una partenza che ci rende molto orgogliosi. Con l’attivazione del liceo musicale trova infatti risposta una richiesta attesa da tempo da famiglie, ragazzi e ragazze, che potranno scoprire nuove opportunità di scelta per i propri percorsi di studio con tanti sbocchi lavorativi per il futuro.

Si trattava di una richiesta molto sentita dal territorio, partita dal basso, in particolare dalle famiglie".

Per sostenere la costituzione di una rete di sostegno al liceo musicale è stato quindi sottoscritto un protocollo di intesa tra Provincia, Comune, liceo artistico, istituto superiore di studi musicali Verdi e Ravenna Manifestazioni. Il percorso del liceo musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico e pratico della musica e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Orienta a maturare e a sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze per padroneggiare, anche attraverso specifiche attività funzionali, i linguaggi musicali sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, anche in una prospettiva culturale, storica, estetica, teoretica e tecnica. Il diploma, che si conseguirà con esame di Stato dopo cinque anni, permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie e all’Alta formazione artistica e musicale (Afam), per l’acquisizione dei diplomi accademici di primo e secondo livello universitario.

"Con questa nuova proposta educativa – ha concluso il sindaco – si dà piena e doverosa valorizzazione alle vocazioni che contraddistinguono l’identità del territorio ravennate, dove la musica e l’arte tutta sono protagoniste".

Grande soddisfazione ha espresso ieri anche il dirigente Taroni. "Siamo molto felici – ha detto – di ospitare questo nuovo percorso di studi che renderà il Nervi-Severini un polo artistico di riferimento per il territorio con un’offerta ancora più variegata. Il nuovo liceo arricchirà con la musica i diversi indirizzi dedicati alle altre arti già presenti nell’istituto, dal mosaico alla pittura, dalla scultura alla grafica, dall’architettura all’audiovisivo e multimediale. Così, a Ravenna si viene a completare il percorso musicale iniziato alla scuola secondaria di primo grado fino al conservatorio".