‘Partita Aperta’, il gioco compulsivo sul palco del teatro Masini

Fino a maggio il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina torna a promuovere una serie di eventi dedicati all’adolescenza con incontri in cui interverranno esperte ed esperti.

All’interno della proposta dello ‘Speciale Adolescenza’ – questo il titolo del programma di appuntamenti – si trova anche lo spettacolo teatrale ‘Partita Aperta. Il modo più sicuro per ottenere nulla da qualcosa. Il gioco compulsivo esiste, parliamone’, presentato dalla compagnia Anime Specchianti. Lo spettacolo affronta il tema del gioco compulsivo attraverso un linguaggio artistico e coinvolgente. Andrà in scena questa sera alle 21 al teatro Masini di Faenza. Per informazioni e prenotazioni: 339.7748859 o 320.3928914.

Gli eventi, curati dal Centro per le famiglie dell’Unione Romagna Faentina con la collaborazione con l’equipe dello Spazio Adolescenza ‘U.F.O’ dell’Ausl della Romagna, continuano nei prossimi giorni e sono tutti gratuiti e aperti a tutti i Comuni dell’Unione, ma è obbligatorio iscriversi. Per informazioni è possibile contattare la mail informafamiglie@romagnafaentina.it oppure telefonare al numero 0546.691871.