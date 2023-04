Partita la riasfaltatura di via Granarolo

Sono partiti ieri i lavori di riasfaltatura di via Granarolo, annunciati nei giorni scorsi. Nelle scorse settimane era già stato rifatto il manto della controstrada. A portare avanti il cantiere è la ditta a Mmt Macchine Movimento Terra di Russi, che ha 60 giorni di tempo per concludere l’intervento. In realtà si prevede di impiegare meno tempo: la prima fase si concluderà l’11 aprile, con i lavori in corso dalle 6 alle 17 nel tratto stradale compreso tra il cartello che indica l’abitato di Faenza e la rotatoria di via Corgin.

La seconda fase invece, dall’11 al 20 aprile, interesserà il tratto tra via Corgin e l’intersezione con via Giovanni Paolo II, dove si trova la rotonda ‘della Balena’. Da ieri il traffico verso la città è stato deviato su via San Silvestro.

Ieri sul tema è intervenuto anche il consigliere regionale della Lega Andrea Liverani, secondo il quale i lavori sono "iniziati i lavori grazie alle sollecitazioni della Lega". "Bene la sistemazione della strada ma male la comunicazione con i cittadini – scrive il consigliere –. Dopo anni di sollecitazioni, tramite le nostre interrogazioni e articoli sulla stampa locale, l’amministrazione ha deciso di iniziare i lavori". Liverani aggiunge però che "diverse aziende hanno lamentato un mancato dialogo con l’amministrazione, la quale arbitrariamente ha deciso di iniziare i lavori senza avvisare le attività. Conseguenza di ciò sono stati diversi disagi".