Partite mega sottostrutture subacquee destinate a un parco eolico

Dopo la partenza il 4 agosto della prima piattaforma al mondo per la generazione di idrogeno verde, costruita da Rosetti Marino per un campo eolico nei Paesi Bassi, ieri dal cantiere Piomboni dell’azienda sono state varate due grandi sottostrutture subacquee destinate a un parco eolico nel Mare del Nord, al largo della Germania. "Due anni di lavoro, che hanno coinvolto 100 persone dirette e 300 nell’indotto. Il jacket è alto 60 metri e pesa oltre 2mila tonnellate" spiega il project manager Alberto Crespi.

Al suo passaggio lungo il canale Candiano erano presenti il presidente onorario del Gruppo, Gianfranco Magnani, il presidente, Stefano Silvestroni, e numerosi dipendenti riuniti al Molo Bongiovanni. La partenza è avvenuta con il supporto di tre rimorchiatori Sers, del Capo pilota del porto Roberto Bunicci e del pilota Raoul Frezza. Entrambi i progetti contribuiranno in maniera importante al fatturato 2025 della società, previsto intorno ai 760 milioni di euro.

"Significativo – commenta l’Ad Oscar Guerra - è che oltre il 50% del valore della produzione dell’anno in corso derivi da rinnovabili e neutralità carbonica. Un risultato in fortissima crescita e per la prima volta superiore a quello legato all’oil&gas".

Maria Vittoria Venturelli