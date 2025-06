Partiti i lavori alla scuola Codazzi

Sono iniziati i lavori di miglioramento sismico della scuola Codazzi di Lugo. Per poter consentire lo svolgimento del relativo cantiere un tratto di via dei Melandri sarà chiuso al traffico oggi dalle ore 8.30 alle ore 16.30. Verranno inoltre occupati alcuni parcheggi adiacenti. Le modifiche alla viabilità saranno segnalate da opportuni cartelli.

I lavori nella storica scuola lughese erano stati annunciati sul finire dello scorso anno, quando la giunta aveva deliberato il progetto esecutivo e il conseguente stanziamento di bilancio per l’adeguamento sismico dell’ala più vecchia del plesso scolastico della scuola primaria Codazzi che insiste, appunto, su via dei Melandri 1: si tratta di quello che era l’edificio originale della struttura scolastica risalente agli anni ‘60 del secolo scorso. Nel corso degli ultimi decenni si erano poi aggiunti vari ampliamenti: plessi che già soddisfano i livelli richiesti di resistenza agli eventi sismici. L’intervento che è in corso di esecuzione porterà il coefficiente di adeguamento sismico allo 0,70, dallo 0,47 attuale, superando così la soglia minima di 0,60 stabilita per legge. Lo stanziamento di bilancio per l’esecuzione di questi lavori straordinari è di 260mila euro. Soldi derivanti da oneri di urbanizzazione. Il cronoprogramma prevede che le varie fasi dell’intervento abbiano una durata complessiva di 80 giorni, finendo così prima dell’inizio delle lezioni a settembre.

"Siamo riusciti a far partire il cantiere nei tempi che avevamo previsto – spiega l’assessora ai lavori pubblici, Veronica Valmori – per poter avere anche questa parte della scuola aperta e pienamente fruibile sin dal suono della prima campanella. Nel caso, però, ci fossero dei problemi di reperimento dei materiali, cosa che potrebbe succedere specialmente nel mese di agosto, il cronoprogramma dei lavori è stato fatto in maniera che prima vengano svolte le lavorazioni all’interno dell’edificio, successivamente quelle all’esterno, questo per fare in modo che, anche se si dovessero registrare dei ritardi, la scuola possa iniziare regolarmente, al limite con un cantiere in esterno per qualche giorno. La vigileremo, per quanto dipende da noi, affinché ciò non accada".

La scuola è anche sede di un centro estivo organizzato dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ma, anche in questo caso, il cantiere è stato studiato affinché non interferisca e non si creino pericoli di alcun tipo per lo svolgimento delle attività del centro estivo stesso. La parte interessata dai lavori è solo quella dell’edificio rettangolare principale, che si sviluppa su due piani. Le strutture che sono state aggiunte negli anni ‘80 e ‘90 non saranno toccate dal cantiere.

Sono già stati eseguiti vari sondaggi per accertarsi della bontà dei materiali che costituiscono l’edificio, formato da cemento armato e laterizi, andando quindi a sviluppare il progetto di rinforzo di pareti e soffitti. Verranno realizzate piccole demolizioni e ricostruzioni, installati tiranti e reti di contenimento, in maniera da rendere la scuola più sicura.

L’edificio in questione non rientra tra quelli strategici del piano di protezione civile, ovvero quelli che sono adibiti a ospitare gli sfollati in caso di calamità naturale, per questo il coefficiente sismico a cui attenersi è leggermente più basso. Nel progetto approvato lo scorso 19 dicembre dalla giunta sono anche indicati i lavori che, in un secondo stralcio, potrebbero portare tale coefficiente dallo 0,70 all’1. Matteo Bondi