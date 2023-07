Partiti i lavori per il parcheggio

Sono partiti i lavori per realizzare il nuovo parcheggio accanto alle scuole di San Pietro in Vincoli, in via Leonardo Da Vinci. E, con l’avvio del cantiere, sono stati tagliati gli 11 alberi (foto) che si trovavano nell’area verde in cui si troveranno i posti auto: nelle ultime settimane un cittadino della zona si era mosso avviando una petizione che aveva raccolto 13 adesioni, nel tentativo di salvare le piante.

Il nuovo parcheggio sarà grande 3.500 metri quadrati e ospiterà 80 posti auto ’a spina di pesce’, di cui 2 riservati ai diversamente abili, illuminati da 12 lampioni.

"Si tratta di un’opera importante per San Pietro in Vincoli – dice l’assessora ai Lavori pubblici Federica Del Conte –, richiesta dalla comunità e necessaria per riorganizzare e razionalizzare gli spazi destinati alla sosta soprattutto a servizio della scuola, allo stato attuale carenti. L’intervento contribuirà ad agevolare l’accesso al plesso scolastico migliorando la sicurezza stradale e pedonale".

L’area oggetto dell’intervento si trova a una quota inferiore rispetto al piano stradale e il progetto prevede il riporto di terreno da riempimento. Questo consentirà di realizzare le nuove fognature e i sottoservizi previsti dal progetto. L’investimento complessivo del Comune ammonta a 735mila euro.